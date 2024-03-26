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Лукашенко рассказал о договоренности с Россией после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:33 26.03.2024 (обновлено: 15:58 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/lukashenko-1935940807.html
Лукашенко рассказал о договоренности с Россией после теракта в "Крокусе"
Лукашенко рассказал о договоренности с Россией после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Лукашенко рассказал о договоренности с Россией после теракта в "Крокусе"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после теракта в Подмосковье с РФ была договоренность, что белорусская сторона блокирует свой участок... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:33
2024-03-26T15:58
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
в мире
белоруссия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр лукашенко
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после теракта в Подмосковье с РФ была договоренность, что белорусская сторона блокирует свой участок направления движения преступников, а российская – свой."Бортников (директор ФСБ РФ – ред.) с Тертелем (глава КГБ Белоруссии – ред.) связались, мгновенно начали действовать, нам доложили. И с этого момента то, что касалось высокого уровня, нас, президента России и президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Белорусский лидер рассказал, что как только главам государств поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Белоруссия блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона - свой."Мы созванивались. Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" - "Нет. Все нормально". - Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" - "Помогу. Все делаем". Идет такой диалог", - рассказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240326/putin-1935939398.html
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россия, крокус, в мире, белоруссия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, В мире, Белоруссия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о договоренности с Россией после теракта в "Крокусе"

Лукашенко: Белоруссия закрыла границу на пути движения террористов из "Крокуса"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после теракта в Подмосковье с РФ была договоренность, что белорусская сторона блокирует свой участок направления движения преступников, а российская – свой.
«
"Бортников (директор ФСБ РФ – ред.) с Тертелем (глава КГБ Белоруссии – ред.) связались, мгновенно начали действовать, нам доложили. И с этого момента то, что касалось высокого уровня, нас, президента России и президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский лидер рассказал, что как только главам государств поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Белоруссия блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона - свой.
"Мы созванивались. Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" - "Нет. Все нормально". - Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" - "Помогу. Все делаем". Идет такой диалог", - рассказал Лукашенко.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусВ миреБелоруссияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр Лукашенко
 
 
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