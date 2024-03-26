https://ria.ru/20240326/lukashenko-1935899804.html

Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью

Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью - РИА Новости, 26.03.2024

Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной дурью" заявления официальных лиц стран НАТО о якобы имеющих место планах России и Белоруссии напасть на... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:51

2024-03-26T13:51

2024-03-26T13:51

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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной дурью" заявления официальных лиц стран НАТО о якобы имеющих место планах России и Белоруссии напасть на Запад."Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Белорусский лидер заявил, что Белоруссии и России чужого не надо, но и свое они не отдадут. "Вот наша логика. Нам не нужна эта война. Но, если дернутся, мы очень серьезно ответим", - отметил Лукашенко.Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий". Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны прежде всего на случай столкновения с Россией.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html

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