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Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью - РИА Новости, 26.03.2024
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13:51 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/lukashenko-1935899804.html
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью - РИА Новости, 26.03.2024
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной дурью" заявления официальных лиц стран НАТО о якобы имеющих место планах России и Белоруссии напасть на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:51
2024-03-26T13:51
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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной дурью" заявления официальных лиц стран НАТО о якобы имеющих место планах России и Белоруссии напасть на Запад."Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Белорусский лидер заявил, что Белоруссии и России чужого не надо, но и свое они не отдадут. "Вот наша логика. Нам не нужна эта война. Но, если дернутся, мы очень серьезно ответим", - отметил Лукашенко.Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий". Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны прежде всего на случай столкновения с Россией.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
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в мире, минск, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато, politico, борис писториус, роб бауэр, москва
В мире, Минск, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, Politico, Борис Писториус, Роб Бауэр, Москва
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью

Лукашенко назвал заявления о планах Москвы и Минска якобы напасть на Запад дурью

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной дурью" заявления официальных лиц стран НАТО о якобы имеющих место планах России и Белоруссии напасть на Запад.
«
"Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне
7 марта, 14:57
Белорусский лидер заявил, что Белоруссии и России чужого не надо, но и свое они не отдадут. "Вот наша логика. Нам не нужна эта война. Но, если дернутся, мы очень серьезно ответим", - отметил Лукашенко.
Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий". Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны прежде всего на случай столкновения с Россией.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
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В миреМинскРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОPoliticoБорис ПисториусРоб БауэрМосква
 
 
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