Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России
Кулеба: Запад хочет, чтобы Киев воевал со связанной за спиной рукой
© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой".
"На прошлой неделе сообщалось, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты из опасений, что удары украинских беспилотников приведут к росту мировых цен на энергоносители. Кулеба это не подтвердил, однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так", - передает издание Politico.
Глава МИД Украины также опасается, что действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По его мнению, по мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.
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