Рейтинг@Mail.ru
Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 26.03.2024 (обновлено: 12:03 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kuleba-1935831750.html
Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России
Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России - РИА Новости, 26.03.2024
Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:48
2024-03-26T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой". "На прошлой неделе сообщалось, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты из опасений, что удары украинских беспилотников приведут к росту мировых цен на энергоносители. Кулеба это не подтвердил, однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так", - передает издание Politico. Глава МИД Украины также опасается, что действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По его мнению, по мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.
https://ria.ru/20240325/sbu-1935614361.html
https://ria.ru/20240323/npz-1935179426.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2e2e48a29c93aa3efb3da1cedcc4270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий кулеба, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, США
Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России

Кулеба: Запад хочет, чтобы Киев воевал со связанной за спиной рукой

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой".
"На прошлой неделе сообщалось, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты из опасений, что удары украинских беспилотников приведут к росту мировых цен на энергоносители. Кулеба это не подтвердил, однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так", - передает издание Politico.
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. 25 января 2024
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
25 марта, 11:51
Глава МИД Украины также опасается, что действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По его мнению, по мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
23 марта, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала