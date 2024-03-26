https://ria.ru/20240326/kuleba-1935831750.html

Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России

Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России - РИА Новости, 26.03.2024

Киев ответил на призыв Запада прекратить атаки на энергообъекты России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:48

2024-03-26T10:48

2024-03-26T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий кулеба

сша

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой". "На прошлой неделе сообщалось, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты из опасений, что удары украинских беспилотников приведут к росту мировых цен на энергоносители. Кулеба это не подтвердил, однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так", - передает издание Politico. Глава МИД Украины также опасается, что действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По его мнению, по мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.

https://ria.ru/20240325/sbu-1935614361.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дмитрий кулеба, сша