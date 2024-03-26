https://ria.ru/20240326/krym-1935796791.html

Крым готовит новые решения по национализации активов украинских олигархов

Крым готовит новые решения по национализации активов украинских олигархов - РИА Новости, 26.03.2024

Крым готовит новые решения по национализации активов украинских олигархов

В Крыму намерены принять новые решения по национализации крымских активов украинских олигархов, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:09

2024-03-26T05:09

2024-03-26T05:09

россия

в мире

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. В Крыму намерены принять новые решения по национализации крымских активов украинских олигархов, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Мы ожидаем решений по ряду объектов", - сказал Константинов агентству. По его словам, деятельность крымской антитеррористической комиссии по выявлению имущества украинских бизнесменов, физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия и спонсирующих киевский режим, продолжается.

https://ria.ru/20240311/energoblokade-1932224576.html

https://ria.ru/20240317/krym-1933585735.html

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россия, в мире, владимир константинов, сергей аксенов (политик)