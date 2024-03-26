https://ria.ru/20240326/krokus-1936054720.html

При теракте в "Крокусе" погибли женщина с сыном из Таганрога

При теракте в "Крокусе" погибли женщина с сыном из Таганрога - РИА Новости, 26.03.2024

При теракте в "Крокусе" погибли женщина с сыном из Таганрога

Уроженка Таганрога Ростовской области Виктория Ченгаева с сыном погибли во время теракта в "Крокус сити холле", сообщила в соцсетях ее дочь Ангелина. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:16

2024-03-26T23:16

2024-03-26T23:52

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

таганрог

василий голубев

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Уроженка Таганрога Ростовской области Виктория Ченгаева с сыном погибли во время теракта в "Крокус сити холле", сообщила в соцсетях ее дочь Ангелина. Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что на концерте в Москве были четверо жителей Ростовской области, в том числе уроженка Таганрога и ее несовершеннолетний сын. В обновленном списке погибших появилась фамилия Ченгаевой. Также на странице Виктории в соцсети во вторник появилась запись о том, что ее дочь Ангелина сообщила о гибели мамы и брата. "Мама и Артемий погибли... Когда узнаю информацию где и как будем хоронить, я сообщу", - говорится в посте. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/feyk-1936046416.html

https://ria.ru/20240325/memorial-1935755579.html

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россия, украина, таганрог, василий голубев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, следственный комитет россии (ск рф)