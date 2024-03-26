https://ria.ru/20240326/krokus-1935998180.html

Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников

Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников

Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус сити холле", им помогали, заявил глава ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:15

2024-03-26T18:15

2024-03-26T18:28

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус сити холле", им помогали, заявил глава ФСБ Александр Бортников."Я могу однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует. И одни исламисты подготовить такую акцию не смогли. Конечно, им помогали", - сказал Бортников журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, происшествия