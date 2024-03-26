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Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:15 26.03.2024 (обновлено: 18:28 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/krokus-1935998180.html
Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников
Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников
Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус сити холле", им помогали, заявил глава ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:15
2024-03-26T18:28
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус сити холле", им помогали, заявил глава ФСБ Александр Бортников."Я могу однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует. И одни исламисты подготовить такую акцию не смогли. Конечно, им помогали", - сказал Бортников журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
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крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Бортников, Происшествия
Исламисты сами не подготовили бы теракт в "Крокусе", заявил Бортников

Бортников: исламистам помогали подготовить теракт в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обстановка у "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус сити холле", им помогали, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
"Я могу однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует. И одни исламисты подготовить такую акцию не смогли. Конечно, им помогали", - сказал Бортников журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковПроисшествия
 
 
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