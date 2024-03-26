https://ria.ru/20240326/krokus-1935976707.html

Специалисты МЧС завершили поисковые работы в "Крокусе"

Специалисты МЧС завершили поисковые работы в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Специалисты МЧС завершили поисковые работы в "Крокусе"

Специалисты МЧС завершили поисковые работы на месте теракта в "Крокус Сити Холле", заявил первый замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:29

2024-03-26T17:29

2024-03-26T19:49

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

общество

украина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935983194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_513e9a5a9b9fecfb96f53c95d8850d44.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Специалисты МЧС завершили поисковые работы на месте теракта в "Крокус Сити Холле", заявил первый замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда."Специалистами МЧС России полностью завершены работы по ликвидации последствий пожара, а также завершены аварийно-спасательные и поисковые работы", — сказал он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что задержаны уже 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

московская область (подмосковье)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из "Крокуса", где завершились аварийно-спасательные работы МЧС показывает кадры из "Крокуса", где завершились аварийно-спасательные работы. 2024-03-26T17:29 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, общество, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)