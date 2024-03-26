https://ria.ru/20240326/krokus-1935954794.html

Полиция проверит слова жительницы Липецкой области о теракте в "Крокусе"

Полиция проверит слова жительницы Липецкой области о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Полиция проверит слова жительницы Липецкой области о теракте в "Крокусе"

Липецкие полицейские проводят проверку после высказываний местной жительницы о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:24

2024-03-26T16:24

2024-03-26T20:04

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

липецкая область

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_851f255bd66887a09293a6697e683fbe.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Липецкие полицейские проводят проверку после высказываний местной жительницы о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону. Ранее пользователи соцсетей возмутились высказываниями блогерши из Липецкой области, которая во время онлайн-трансляции, представившись матерью бойца СВО, признается, что ей все равно на то, сколько человек погибло в "Крокусе", потому что москвичам, по ее мнению, все равно на погибших на фронте. В конце она бросает фразу, что "мало их убили". "В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их. Материал зарегистрирован в установленном порядке, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия", — говорится в сообщении полицейского главка. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что задержаны уже 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240326/avtor-1935797646.html

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935943647.html

россия

липецкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, липецкая область, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)