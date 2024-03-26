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Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что помогло ей спастись - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:19 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/krokus-1935954244.html
Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что помогло ей спастись
Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что помогло ей спастись - РИА Новости, 26.03.2024
Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что помогло ей спастись
Одна из пострадавших в "Крокус сити холле" Маргарита Чавычалова рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:19
2024-03-26T16:19
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одна из пострадавших в "Крокус сити холле" Маргарита Чавычалова рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда началось задымление. По ее словам, на концерт они приехали с друзьями, и перед началом купили воды - позже она спасла им жизнь. "Мы прошли на свои места, сели, сфотографировались на память. И через какое-то время мы услышали хлопки. Еще тогда в смятении, все непонятно было, что это. И вот женщина одна с сыном разговаривала по телефону и говорит, что там стреляют. И у всех сразу паника началась", - сообщила Чавычалова журналистам. Девушка вспоминает, что сначала вскочили с места и попытались побежать, но услышали выстрелы и вернулись обратно, спрятались между кресел. А когда наступило затишье, ее муж приподнялся и увидел, что начался пожар. В панике они бегали по лестничным пролетам вниз и вверх, тогда, вспоминает, это время показалось вечностью. "Потом выключилась вытяжка, началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы как-то защитить себя. И потом уже свет выключился, мы с друзьями как раз разминулись в этот момент, и муж кричал, что надо бежать вниз, потому что вверх дым идет. Мы одни спаслись, получается. Мы побежали вниз с ним, я его схватила за футболку. И спасло только, что я подняла голову вверх, увидела выход, и мы побежали туда", - сказала она. Пострадавшая добавила, что на улице, немного отдышавшись и поняв, что находятся в безопасности, они нашли свою машину и доехали до заправки, чтобы попить воды. "Там я уже почувствовала, что мне плохо, было головокружение. Мы в навигаторе вбили ближайшие больницы, это был пульмонологический центр. Тоже отдельное спасибо персоналу, что быстро сработали, сразу кислородную маску дали, успокаивающее. Приняли хорошо, и оттуда уже на скорой нас отправили сюда, привезли меня и мужа. Здесь тоже большое спасибо персоналу за заботу, внимание, за их профессионализм", - добавила Чавычалова. Она отметила, что уже готовится к выписке. "По здоровью, конечно, уже получше. Морально, конечно, тяжело", - заключила пострадавшая. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935716073.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935286974.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
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россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что помогло ей спастись

Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что спастись помогла бутылка воды

© МЧС РоссииСотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл
© МЧС России
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одна из пострадавших в "Крокус сити холле" Маргарита Чавычалова рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда началось задымление.
По ее словам, на концерт они приехали с друзьями, и перед началом купили воды - позже она спасла им жизнь.
Подростки, которые работали в Крокусе в день теракта, рассказывают о том, как помогали людям - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Подростки, спасшие людей из "Крокуса", рассказали о мыслях в первые секунды
25 марта, 17:55
"Мы прошли на свои места, сели, сфотографировались на память. И через какое-то время мы услышали хлопки. Еще тогда в смятении, все непонятно было, что это. И вот женщина одна с сыном разговаривала по телефону и говорит, что там стреляют. И у всех сразу паника началась", - сообщила Чавычалова журналистам.
Девушка вспоминает, что сначала вскочили с места и попытались побежать, но услышали выстрелы и вернулись обратно, спрятались между кресел. А когда наступило затишье, ее муж приподнялся и увидел, что начался пожар. В панике они бегали по лестничным пролетам вниз и вверх, тогда, вспоминает, это время показалось вечностью.
"Потом выключилась вытяжка, началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы как-то защитить себя. И потом уже свет выключился, мы с друзьями как раз разминулись в этот момент, и муж кричал, что надо бежать вниз, потому что вверх дым идет. Мы одни спаслись, получается. Мы побежали вниз с ним, я его схватила за футболку. И спасло только, что я подняла голову вверх, увидела выход, и мы побежали туда", - сказала она.
Просто расстреливал людей – очевидец теракта об одном из нападавших - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал, как нападавший расстреливал людей
23 марта, 14:48
Пострадавшая добавила, что на улице, немного отдышавшись и поняв, что находятся в безопасности, они нашли свою машину и доехали до заправки, чтобы попить воды.
"Там я уже почувствовала, что мне плохо, было головокружение. Мы в навигаторе вбили ближайшие больницы, это был пульмонологический центр. Тоже отдельное спасибо персоналу, что быстро сработали, сразу кислородную маску дали, успокаивающее. Приняли хорошо, и оттуда уже на скорой нас отправили сюда, привезли меня и мужа. Здесь тоже большое спасибо персоналу за заботу, внимание, за их профессионализм", - добавила Чавычалова.
Она отметила, что уже готовится к выписке. "По здоровью, конечно, уже получше. Морально, конечно, тяжело", - заключила пострадавшая.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась
23 марта, 04:37
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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