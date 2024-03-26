Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что помогло ей спастись

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одна из пострадавших в "Крокус сити холле" Маргарита Чавычалова рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда началось задымление. По ее словам, на концерт они приехали с друзьями, и перед началом купили воды - позже она спасла им жизнь. "Мы прошли на свои места, сели, сфотографировались на память. И через какое-то время мы услышали хлопки. Еще тогда в смятении, все непонятно было, что это. И вот женщина одна с сыном разговаривала по телефону и говорит, что там стреляют. И у всех сразу паника началась", - сообщила Чавычалова журналистам. Девушка вспоминает, что сначала вскочили с места и попытались побежать, но услышали выстрелы и вернулись обратно, спрятались между кресел. А когда наступило затишье, ее муж приподнялся и увидел, что начался пожар. В панике они бегали по лестничным пролетам вниз и вверх, тогда, вспоминает, это время показалось вечностью. "Потом выключилась вытяжка, началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы как-то защитить себя. И потом уже свет выключился, мы с друзьями как раз разминулись в этот момент, и муж кричал, что надо бежать вниз, потому что вверх дым идет. Мы одни спаслись, получается. Мы побежали вниз с ним, я его схватила за футболку. И спасло только, что я подняла голову вверх, увидела выход, и мы побежали туда", - сказала она. Пострадавшая добавила, что на улице, немного отдышавшись и поняв, что находятся в безопасности, они нашли свою машину и доехали до заправки, чтобы попить воды. "Там я уже почувствовала, что мне плохо, было головокружение. Мы в навигаторе вбили ближайшие больницы, это был пульмонологический центр. Тоже отдельное спасибо персоналу, что быстро сработали, сразу кислородную маску дали, успокаивающее. Приняли хорошо, и оттуда уже на скорой нас отправили сюда, привезли меня и мужа. Здесь тоже большое спасибо персоналу за заботу, внимание, за их профессионализм", - добавила Чавычалова. Она отметила, что уже готовится к выписке. "По здоровью, конечно, уже получше. Морально, конечно, тяжело", - заключила пострадавшая. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что помогло ей спастись
Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что спастись помогла бутылка воды
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одна из пострадавших в "Крокус сити холле" Маргарита Чавычалова рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда началось задымление.
По ее словам, на концерт они приехали с друзьями, и перед началом купили воды - позже она спасла им жизнь.
"Мы прошли на свои места, сели, сфотографировались на память. И через какое-то время мы услышали хлопки. Еще тогда в смятении, все непонятно было, что это. И вот женщина одна с сыном разговаривала по телефону и говорит, что там стреляют. И у всех сразу паника началась", - сообщила Чавычалова журналистам.
Девушка вспоминает, что сначала вскочили с места и попытались побежать, но услышали выстрелы и вернулись обратно, спрятались между кресел. А когда наступило затишье, ее муж приподнялся и увидел, что начался пожар. В панике они бегали по лестничным пролетам вниз и вверх, тогда, вспоминает, это время показалось вечностью.
"Потом выключилась вытяжка, началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы как-то защитить себя. И потом уже свет выключился, мы с друзьями как раз разминулись в этот момент, и муж кричал, что надо бежать вниз, потому что вверх дым идет. Мы одни спаслись, получается. Мы побежали вниз с ним, я его схватила за футболку. И спасло только, что я подняла голову вверх, увидела выход, и мы побежали туда", - сказала она.
Пострадавшая добавила, что на улице, немного отдышавшись и поняв, что находятся в безопасности, они нашли свою машину и доехали до заправки, чтобы попить воды.
"Там я уже почувствовала, что мне плохо, было головокружение. Мы в навигаторе вбили ближайшие больницы, это был пульмонологический центр. Тоже отдельное спасибо персоналу, что быстро сработали, сразу кислородную маску дали, успокаивающее. Приняли хорошо, и оттуда уже на скорой нас отправили сюда, привезли меня и мужа. Здесь тоже большое спасибо персоналу за заботу, внимание, за их профессионализм", - добавила Чавычалова.
Она отметила, что уже готовится к выписке. "По здоровью, конечно, уже получше. Морально, конечно, тяжело", - заключила пострадавшая.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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