https://ria.ru/20240326/krokus-1935936700.html

Лукашенко пообещал сообщить Путину мысли о кураторах теракта в "Крокусе"

Лукашенко пообещал сообщить Путину мысли о кураторах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Лукашенко пообещал сообщить Путину мысли о кураторах теракта в "Крокусе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позвонит российскому коллеге Владимиру Путину и сообщит свои подозрения по поводу кураторов теракта в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:23

2024-03-26T15:23

2024-03-26T15:40

теракт в "крокус сити холле"

александр лукашенко

россия

владимир путин

безопасность

белоруссия

крокус сити холл

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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позвонит российскому коллеге Владимиру Путину и сообщит свои подозрения по поводу кураторов теракта в "Крокус сити холле"."Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) - они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.По его словам, в первые же минуты, когда произошел теракт, ему доложил председатель КГБ, по боевой ситуации были приведены в действие белорусские подразделения. В частности, были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, привлекались силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих."Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", - сказал белорусский президент. Операция по задержанию, по словам Лукашенко, прошла очень солидно.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, россия, владимир путин, безопасность, белоруссия, крокус сити холл