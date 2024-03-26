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Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:46 26.03.2024 (обновлено: 16:02 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/krokus-1935923548.html
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ
Заказчик теракта в "Крокус сити холле" пока не установлен, российские спецслужбы видят, кто его организовывал, кто вербовал людей, и будут делать все, чтобы... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:46
2024-03-26T16:02
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заказчик теракта в "Крокус сити холле" пока не установлен, российские спецслужбы видят, кто его организовывал, кто вербовал людей, и будут делать все, чтобы выявить организаторов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."Заказчик пока не установлен, мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - сказал Бортников.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Бортников, Безопасность
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ

Бортников: ФСБ сделает все, чтобы выявить заказчиков теракта в "Крокусе"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заказчик теракта в "Крокус сити холле" пока не установлен, российские спецслужбы видят, кто его организовывал, кто вербовал людей, и будут делать все, чтобы выявить организаторов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников.
"Заказчик пока не установлен, мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - сказал Бортников.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковБезопасность
 
 
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