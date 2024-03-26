https://ria.ru/20240326/krokus-1935923548.html
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ
Заказчик теракта в "Крокус сити холле" пока не установлен, российские спецслужбы видят, кто его организовывал, кто вербовал людей, и будут делать все, чтобы... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:46
2024-03-26T14:46
2024-03-26T16:02
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заказчик теракта в "Крокус сити холле" пока не установлен, российские спецслужбы видят, кто его организовывал, кто вербовал людей, и будут делать все, чтобы выявить организаторов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."Заказчик пока не установлен, мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - сказал Бортников.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Бортников, Безопасность
Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ
Бортников: ФСБ сделает все, чтобы выявить заказчиков теракта в "Крокусе"