https://ria.ru/20240326/krokus-1935923548.html

Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ

Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024

Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока не установлен, заявил глава ФСБ

Заказчик теракта в "Крокус сити холле" пока не установлен, российские спецслужбы видят, кто его организовывал, кто вербовал людей, и будут делать все, чтобы... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:46

2024-03-26T14:46

2024-03-26T16:02

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заказчик теракта в "Крокус сити холле" пока не установлен, российские спецслужбы видят, кто его организовывал, кто вербовал людей, и будут делать все, чтобы выявить организаторов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."Заказчик пока не установлен, мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - сказал Бортников.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность