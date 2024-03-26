https://ria.ru/20240326/krokus-1935919207.html

"Авито" пообещал помочь в расследовании дела о теракте в "Крокусе"

"Авито" пообещал помочь в расследовании дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

"Авито" пообещал помочь в расследовании дела о теракте в "Крокусе"

Террористы из "Крокус сити холла" при аренде съемной квартиры подозрений не вызывали, вся информацию по объявлению "Авито" передаст следствию, заявили РИА... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:34

2024-03-26T14:34

2024-03-26T14:47

теракт в "крокус сити холле"

авито

происшествия

россия

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906526_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c87b8f652daf67c50c2b807d944a2d8b.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Террористы из "Крокус сити холла" при аренде съемной квартиры подозрений не вызывали, вся информацию по объявлению "Авито" передаст следствию, заявили РИА Новости в сервисе."Информацию по пользователям и объявлениям уже проверили, наши внутренние детективы и служба безопасности сразу подключаются в таких случаях. Никаких запрещенных запросов, сообщений не обнаружено. Все имеющиеся в нашем распоряжении данные передадим в полицию", - сказали в компании.Ранее во вторник Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова. Он заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Согласно заявлению Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авито, происшествия, россия, крокус сити холл