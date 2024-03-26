https://ria.ru/20240326/krokus-1935915954.html

В Госдуме поддержали идею не восстанавливать концертный зал "Крокуса"

В Госдуме поддержали идею не восстанавливать концертный зал "Крокуса" - РИА Новости, 26.03.2024

В Госдуме поддержали идею не восстанавливать концертный зал "Крокуса"

Депутат от КПРФ Ирина Филатова написала в социальной сети, что во время заседания парламентарии поддержали предложение не допустить оскорбления памяти жертв... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:26

2024-03-26T14:26

2024-03-26T14:28

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

маргарита симоньян

госдума рф

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Депутат от КПРФ Ирина Филатова написала в социальной сети, что во время заседания парламентарии поддержали предложение не допустить оскорбления памяти жертв террора восстановлением концертного зала "Крокус Сити Холла". "Обратилась в начале заседания к Государственной Думе с просьбой не допустить оскорбления памяти жертв террора восстановлением концертного зала Крокус Сити Холла… Предложение было поддержано, оно требует широкого обсуждения", - написала она в своем Telegram-канале. Она отметила, что общество возмущено поспешным заявлением владельцев Крокуса о намерении восстановить площадку. " Звучат разные предложения, что можно сделать на месте трагедии: парк, мемориальный комплекс, храм, музей", - добавила депутат. Филатова уточнила РИА Новости, что обсуждение происходило в закрытой части пленарного заседания ГД. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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россия, владимир путин, маргарита симоньян, госдума рф, крокус, следственный комитет россии (ск рф), украина