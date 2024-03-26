https://ria.ru/20240326/krokus-1935906335.html

Генпрокурор пообещал наказание заказчикам теракта в "Крокусе"

Генпрокурор пообещал наказание заказчикам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Генпрокурор пообещал наказание заказчикам теракта в "Крокусе"

У теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины общая цель – запугать, но заказчиков настигнет кара, заявил генеральный прокурор... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:03

2024-03-26T14:03

2024-03-26T14:03

теракт в "крокус сити холле"

россия

игорь краснов

происшествия

генеральная прокуратура рф

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. У теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины общая цель – запугать, но заказчиков настигнет кара, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства. "Ряд западных стран, разрушая вековые устои и ценности, по сути, встали на путь расчеловечивания. Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. Двадцать второго марта в Москве совершен террористический акт, унёсший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара", - сказал Краснов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Президент России Владимир Путин отметил, что задержанные в Брянской области четверо исполнителей двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, игорь краснов, происшествия, генеральная прокуратура рф, крокус сити холл