https://ria.ru/20240326/krokus-1935892756.html

Израиль выразил соболезнования семьям погибших в "Крокус Сити Холле"

Израиль выразил соболезнования семьям погибших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 26.03.2024

Израиль выразил соболезнования семьям погибших в "Крокус Сити Холле"

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху выразила соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", отметив, что весь цивилизованный РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:35

2024-03-26T13:35

2024-03-26T13:49

теракт в "крокус сити холле"

израиль

крокус сити холл

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россия

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху выразила соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", отметив, что весь цивилизованный мир должен осуждать терроризм."Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве. Терроризм, преднамеренное нападение на гражданское население в политических или религиозных целях, является отвратительным преступлением. Все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты, независимо от того, кто их совершил", - говорится в сообщении. Ранее с осуждением теракта в "Крокус сити холле" выступили глава МИД и президент Израиля.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Кирилл Волков

израиль, крокус сити холл, в мире, россия, биньямин нетаньяху