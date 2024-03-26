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Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности - РИА Новости, 26.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:16 26.03.2024 (обновлено: 16:30 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/krokus-1935886419.html
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности - РИА Новости, 26.03.2024
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности
Мать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, арестованного сегодня Басманным судом Москвы, заявила журналистам, что ее сын - не... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:16
2024-03-26T16:30
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
киргизия
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, арестованного сегодня Басманным судом Москвы, заявила журналистам, что ее сын - не террорист и не имеет отношения к трагедии, передает корреспондент РИА Новости. Как выяснилось в ходе судебного заседания, Касимов - гражданин России, уроженец Киргизии. Он, будучи ИП, содержал кафе, где и работал. Проживает под Красногорском в деревне Путилково. Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов. Это первый фигурант дела, поддержать которого в суд пришли родственники – мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда её сына заводили в зал. Приставы решили не приглашать их внутрь из-за "громкого" поведения, а потом заседание закрыли. "Он не виноват, он ничего не знает, он просто сдавал квартиру. Он не знал, у него трое детей, всегда всем помогал. Я всегда сказала (говорила - ред.) - только русским сдавай. Он плохого ничего не хотел делать, он верующий человек, хороший. Он не террорист, пожалуйста, помогите", - заявила женщина журналистам. По словам матери, её сын сдавал ипотечную квартиру, в данный момент она опечатана. "Мой сын с 11 лет работал поваром, у него кафе с простой едой, он там повар, работал с утра до вечера. Приходили ли они (террористы - ред.) к нему в кафе кушать? Нет, нет", - сказала она.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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Мать Касимова: "Мой сын не террорист!"
«Мой сын не террорист и их не знает!»: мать Алишера Касимова заявила, что ее сын не является пособником террористов из «Крокус Сити Холла»
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происшествия, россия, киргизия, москва, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Киргизия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности

Мать фигуранта дела "Крокуса" Касимова заявила, что ее сын не террорист

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, арестованного сегодня Басманным судом Москвы, заявила журналистам, что ее сын - не террорист и не имеет отношения к трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
Как выяснилось в ходе судебного заседания, Касимов - гражданин России, уроженец Киргизии. Он, будучи ИП, содержал кафе, где и работал. Проживает под Красногорском в деревне Путилково. Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов.
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Это первый фигурант дела, поддержать которого в суд пришли родственники – мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда её сына заводили в зал. Приставы решили не приглашать их внутрь из-за "громкого" поведения, а потом заседание закрыли.
"Он не виноват, он ничего не знает, он просто сдавал квартиру. Он не знал, у него трое детей, всегда всем помогал. Я всегда сказала (говорила - ред.) - только русским сдавай. Он плохого ничего не хотел делать, он верующий человек, хороший. Он не террорист, пожалуйста, помогите", - заявила женщина журналистам.
По словам матери, её сын сдавал ипотечную квартиру, в данный момент она опечатана. "Мой сын с 11 лет работал поваром, у него кафе с простой едой, он там повар, работал с утра до вечера. Приходили ли они (террористы - ред.) к нему в кафе кушать? Нет, нет", - сказала она.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКиргизияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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