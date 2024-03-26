https://ria.ru/20240326/krokus-1935886419.html

Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности

Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности - РИА Новости, 26.03.2024

Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" заявила о его непричастности

Мать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, арестованного сегодня Басманным судом Москвы, заявила журналистам, что ее сын - не... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:16

2024-03-26T13:16

2024-03-26T16:30

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

киргизия

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935955008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ef46bb45360346cec886aa64b07dc48.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, арестованного сегодня Басманным судом Москвы, заявила журналистам, что ее сын - не террорист и не имеет отношения к трагедии, передает корреспондент РИА Новости. Как выяснилось в ходе судебного заседания, Касимов - гражданин России, уроженец Киргизии. Он, будучи ИП, содержал кафе, где и работал. Проживает под Красногорском в деревне Путилково. Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов. Это первый фигурант дела, поддержать которого в суд пришли родственники – мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда её сына заводили в зал. Приставы решили не приглашать их внутрь из-за "громкого" поведения, а потом заседание закрыли. "Он не виноват, он ничего не знает, он просто сдавал квартиру. Он не знал, у него трое детей, всегда всем помогал. Я всегда сказала (говорила - ред.) - только русским сдавай. Он плохого ничего не хотел делать, он верующий человек, хороший. Он не террорист, пожалуйста, помогите", - заявила женщина журналистам. По словам матери, её сын сдавал ипотечную квартиру, в данный момент она опечатана. "Мой сын с 11 лет работал поваром, у него кафе с простой едой, он там повар, работал с утра до вечера. Приходили ли они (террористы - ред.) к нему в кафе кушать? Нет, нет", - сказала она.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

россия

киргизия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мать Касимова: "Мой сын не террорист!" «Мой сын не террорист и их не знает!»: мать Алишера Касимова заявила, что ее сын не является пособником террористов из «Крокус Сити Холла» 2024-03-26T13:16 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, киргизия, москва, московская область (подмосковье)