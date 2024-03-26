В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками
Песков назвал злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему оговорки бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, заявил, что есть подонки, которые злорадствуют по поводу страшной трагедии в "Крокусе".
Ранее Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле".
"Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков журналистам.
Также Песков отметил, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным. "Второе: следствие продолжается, по состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии", - добавил Песков.
В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович* заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович* якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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