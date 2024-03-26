https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html

В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками

В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками - РИА Новости, 26.03.2024

В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему оговорки бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, заявил, что есть... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:37

2024-03-26T12:37

2024-03-26T13:25

теракт в "крокус сити холле"

дмитрий песков

россия

украина

в мире

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

алексей арестович*

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему оговорки бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, заявил, что есть подонки, которые злорадствуют по поводу страшной трагедии в "Крокусе".Ранее Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле"."Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков журналистам.Также Песков отметил, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным. "Второе: следствие продолжается, по состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии", - добавил Песков.В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович* заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович* якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, украина, в мире, крокус сити холл, московская область (подмосковье), алексей арестович*