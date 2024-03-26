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В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:37 26.03.2024 (обновлено: 13:25 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html
В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками
В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками - РИА Новости, 26.03.2024
В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему оговорки бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, заявил, что есть... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:37
2024-03-26T13:25
теракт в "крокус сити холле"
дмитрий песков
россия
украина
в мире
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
алексей арестович*
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему оговорки бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, заявил, что есть подонки, которые злорадствуют по поводу страшной трагедии в "Крокусе".Ранее Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле"."Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков журналистам.Также Песков отметил, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным. "Второе: следствие продолжается, по состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии", - добавил Песков.В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович* заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович* якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
россия
украина
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дмитрий песков, россия, украина, в мире, крокус сити холл, московская область (подмосковье), алексей арестович*
Теракт в "Крокус Сити Холле", Дмитрий Песков, Россия, Украина, В мире, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Алексей Арестович*
В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками

Песков назвал злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему оговорки бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, заявил, что есть подонки, которые злорадствуют по поводу страшной трагедии в "Крокусе".
Ранее Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле".
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Вчера, 08:00
"Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков журналистам.
Также Песков отметил, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным. "Второе: следствие продолжается, по состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии", - добавил Песков.
В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович* заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович* якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Дмитрий ПесковРоссияУкраинаВ миреКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)Алексей Арестович*
 
 
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