https://ria.ru/20240326/krokus-1935857923.html
Восьмой фигурант дела о "Крокусе" заявил, что не знал о планах террористов
Восьмой фигурант дела о "Крокусе" заявил, что не знал о планах террористов - РИА Новости, 26.03.2024
Восьмой фигурант дела о "Крокусе" заявил, что не знал о планах террористов
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов заявил в суде, что не знал о планах террористов, которым сдавал квартиру, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:04
2024-03-26T12:04
2024-03-26T12:21
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
киргизия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов заявил в суде, что не знал о планах террористов, которым сдавал квартиру, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."То, что это они, я не знал, что они (планируют - ред.) терроризм. Мне через "Авито" написали, я там написал, что хочу сдавать квартиру. Мне про это (их планы - ред.) было неизвестно", - сказал Касимов.Вскоре его прервала судья Елена Ленская, и заседание было закрыто от публики.Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. Он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, киргизия, россия, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Киргизия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Восьмой фигурант дела о "Крокусе" заявил, что не знал о планах террористов
Фигурант дела о "Крокусе" Касимов заявил, что просто сдал террористам квартиру