https://ria.ru/20240326/krokus-1935857923.html

Восьмой фигурант дела о "Крокусе" заявил, что не знал о планах террористов

Восьмой фигурант дела о "Крокусе" заявил, что не знал о планах террористов - РИА Новости, 26.03.2024

Восьмой фигурант дела о "Крокусе" заявил, что не знал о планах террористов

Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов заявил в суде, что не знал о планах террористов, которым сдавал квартиру, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:04

2024-03-26T12:04

2024-03-26T12:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

киргизия

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935862963_0:84:2918:1725_1920x0_80_0_0_d6726cbdd4b8374a4e4f69c346c2287b.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов заявил в суде, что не знал о планах террористов, которым сдавал квартиру, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."То, что это они, я не знал, что они (планируют - ред.) терроризм. Мне через "Авито" написали, я там написал, что хочу сдавать квартиру. Мне про это (их планы - ред.) было неизвестно", - сказал Касимов.Вскоре его прервала судья Елена Ленская, и заседание было закрыто от публики.Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. Он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

киргизия

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, киргизия, россия, московская область (подмосковье)