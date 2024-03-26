https://ria.ru/20240326/krokus-1935857417.html
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники - РИА Новости, 26.03.2024
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” Алишера Касимова пришли родственники, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:02
2024-03-26T12:02
2024-03-26T12:22
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” Алишера Касимова пришли родственники, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Как стало известно во время разговора между участниками процесса, в суд прибыли мать, брат и дядя Касимова. Мать плакала, когда её сына заводили в зал, куда приставы решили не приглашать их из-за "громкого" поведения.Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. Он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, киргизия, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Киргизия, Россия
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники
На арест фигуранта дела о теракте в “Крокусе” Касимова пришли родственники