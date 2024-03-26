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На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:02 26.03.2024 (обновлено: 12:22 26.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240326/krokus-1935857417.html
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники - РИА Новости, 26.03.2024
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” Алишера Касимова пришли родственники, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:02
2024-03-26T12:22
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
киргизия
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” Алишера Касимова пришли родственники, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Как стало известно во время разговора между участниками процесса, в суд прибыли мать, брат и дядя Касимова. Мать плакала, когда её сына заводили в зал, куда приставы решили не приглашать их из-за "громкого" поведения.Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. Он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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происшествия, москва, киргизия, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Киргизия, Россия
На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” пришли родственники

На арест фигуранта дела о теракте в “Крокусе” Касимова пришли родственники

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Алишер Касимов в суде
 Алишер Касимов в суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алишер Касимов в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На арест восьмого фигуранта дела о теракте в “Крокусе” Алишера Касимова пришли родственники, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Как стало известно во время разговора между участниками процесса, в суд прибыли мать, брат и дядя Касимова. Мать плакала, когда её сына заводили в зал, куда приставы решили не приглашать их из-за "громкого" поведения.
Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. Он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКиргизияРоссия
 
 
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