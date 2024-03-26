https://ria.ru/20240326/krokus-1935847452.html

В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"

В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"

Людей, проявивших героизм при спасении людей в ходе теракта в "Крокус сити холле", наградят в Госдуме 27 марта, сообщил депутат ГД Александр Демин ("Новые... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:31

2024-03-26T11:31

2024-03-26T11:37

теракт в "крокус сити холле"

общество

госдума рф

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Людей, проявивших героизм при спасении людей в ходе теракта в "Крокус сити холле", наградят в Госдуме 27 марта, сообщил депутат ГД Александр Демин ("Новые люди")."Люди проявили мужество и героизм. Мужчина по имени Михаил голыми руками обезвредил вооруженного боевика и спас десятки жизней. 14-15 летние мальчишки работники гардероба - Ислам Халилов и Артем Донсков, Артем Филимонов помогали людям эвакуироваться. Они настоящие герои, и их будут награждать в Госдуме 27 марта", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935636930.html

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общество, госдума рф, крокус, крокус сити холл