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В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:31 26.03.2024 (обновлено: 11:37 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/krokus-1935847452.html
В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"
В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"
Людей, проявивших героизм при спасении людей в ходе теракта в "Крокус сити холле", наградят в Госдуме 27 марта, сообщил депутат ГД Александр Демин ("Новые... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:31
2024-03-26T11:37
теракт в "крокус сити холле"
общество
госдума рф
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Людей, проявивших героизм при спасении людей в ходе теракта в "Крокус сити холле", наградят в Госдуме 27 марта, сообщил депутат ГД Александр Демин ("Новые люди")."Люди проявили мужество и героизм. Мужчина по имени Михаил голыми руками обезвредил вооруженного боевика и спас десятки жизней. 14-15 летние мальчишки работники гардероба - Ислам Халилов и Артем Донсков, Артем Филимонов помогали людям эвакуироваться. Они настоящие герои, и их будут награждать в Госдуме 27 марта", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935636930.html
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общество, госдума рф, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Госдума РФ, Крокус, Крокус Сити Холл
В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"

Депутат: в Госдуме 27 марта наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Людей, проявивших героизм при спасении людей в ходе теракта в "Крокус сити холле", наградят в Госдуме 27 марта, сообщил депутат ГД Александр Демин ("Новые люди").
«
"Люди проявили мужество и героизм. Мужчина по имени Михаил голыми руками обезвредил вооруженного боевика и спас десятки жизней. 14-15 летние мальчишки работники гардероба - Ислам Халилов и Артем Донсков, Артем Филимонов помогали людям эвакуироваться. Они настоящие герои, и их будут награждать в Госдуме 27 марта", - сказал он журналистам.
Школьник Артем Донсков, который помогал эвакуировать людей из Крокус сити холла после начала стрельбы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Школьник рассказал, как эвакуировал людей во время стрельбы в "Крокусе"
25 марта, 13:02
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоГосдума РФКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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