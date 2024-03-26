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В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"
В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"
Людей, проявивших героизм при спасении людей в ходе теракта в "Крокус сити холле", наградят в Госдуме 27 марта, сообщил депутат ГД Александр Демин ("Новые... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:31
2024-03-26T11:31
2024-03-26T11:37
теракт в "крокус сити холле"
общество
госдума рф
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Людей, проявивших героизм при спасении людей в ходе теракта в "Крокус сити холле", наградят в Госдуме 27 марта, сообщил депутат ГД Александр Демин ("Новые люди")."Люди проявили мужество и героизм. Мужчина по имени Михаил голыми руками обезвредил вооруженного боевика и спас десятки жизней. 14-15 летние мальчишки работники гардероба - Ислам Халилов и Артем Донсков, Артем Филимонов помогали людям эвакуироваться. Они настоящие герои, и их будут награждать в Госдуме 27 марта", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935636930.html
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общество, госдума рф, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Госдума РФ, Крокус, Крокус Сити Холл
В Госдуме наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"
Депутат: в Госдуме 27 марта наградят людей, проявивших героизм в "Крокусе"