Рейтинг@Mail.ru
Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:00 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/krokus-1935835300.html
Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса
Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса - РИА Новости, 26.03.2024
Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса
Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Аминчон Исломов в прошлом году работал водителем автобуса в Твери, следует из постановления... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:00
2024-03-26T11:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
тверь
крокус сити холл
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935733091_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e751e167671bcb419d463328edb7de6e.jpg
РЯЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Аминчон Исломов в прошлом году работал водителем автобуса в Твери, следует из постановления Московского районного суда Твери. Басманный суд Москвы вслед за четырьмя предполагаемыми исполнителями теракта арестовал в понедельник вечером отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО не был переоформлен. На сайте Московского районного суда Твери опубликовано постановление от сентября прошлого года по делу об административном правонарушении в отношении Аминчона Исроиловича Исломова, "работающего в АТП "Верхневолжское" водителем". Паспорт, согласно постановлению, выдан ему тверским региональным УМВД в сентябре 2018 года. Суд установил, что в январе прошлого года Исломов, "управляя транспортным средством Лиаз 429260… двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортных средств, не учел дорожные и метеорологические условия, прибегнул к экстренному торможению, в результате чего произошло падение пассажира в салоне автобуса". Потерпевшая к водителю претензий не имела, на строгом наказании не настаивала. Суд счел смягчающими обстоятельствами принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении троих малолетних детей и хронического заболевания, отягчающим – "повторное совершение однородного правонарушения". В частности, указано постановление от 2022 года по статье КоАП о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Суд оштрафовал Исломова на 10 тысяч рублей. "Верхневолжское автотранспортное предприятие", по данным сайта компании, обслуживает основную часть маршрутов в Твери и нескольких районах области.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
тверь
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935733091_243:0:1203:720_1920x0_80_0_0_26b8e88b4e3665d98a42a68df2c4d1db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, крокус сити холл, москва, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Тверь, Крокус Сити Холл, Москва, Московская область (Подмосковье)
Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса

Арестованный по делу "Крокуса" Исломов ранее работал водителем автобуса в Твери

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкАминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Аминчон Исломов в прошлом году работал водителем автобуса в Твери, следует из постановления Московского районного суда Твери.
Басманный суд Москвы вслед за четырьмя предполагаемыми исполнителями теракта арестовал в понедельник вечером отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО не был переоформлен.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
На сайте Московского районного суда Твери опубликовано постановление от сентября прошлого года по делу об административном правонарушении в отношении Аминчона Исроиловича Исломова, "работающего в АТП "Верхневолжское" водителем". Паспорт, согласно постановлению, выдан ему тверским региональным УМВД в сентябре 2018 года.
Суд установил, что в январе прошлого года Исломов, "управляя транспортным средством Лиаз 429260… двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортных средств, не учел дорожные и метеорологические условия, прибегнул к экстренному торможению, в результате чего произошло падение пассажира в салоне автобуса".
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
25 марта, 08:00
Потерпевшая к водителю претензий не имела, на строгом наказании не настаивала. Суд счел смягчающими обстоятельствами принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении троих малолетних детей и хронического заболевания, отягчающим – "повторное совершение однородного правонарушения". В частности, указано постановление от 2022 года по статье КоАП о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Суд оштрафовал Исломова на 10 тысяч рублей.
"Верхневолжское автотранспортное предприятие", по данным сайта компании, обслуживает основную часть маршрутов в Твери и нескольких районах области.
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Девушка кладет мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возлагают цветы на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

Женщина у стихийного мемориала возле российского консульства в Тирасполе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

Молодые люди возлагают цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Женщина у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Цветы и игрушки на стихийном мемориале на площади имени Ленина в Новосибирске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

Люди зажигают свечи памяти в Донецке в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 16

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 16

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТверьКрокус Сити ХоллМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала