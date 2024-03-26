https://ria.ru/20240326/krokus-1935835300.html

Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса

Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса - РИА Новости, 26.03.2024

Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса

Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Аминчон Исломов в прошлом году работал водителем автобуса в Твери, следует из постановления... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:00

2024-03-26T11:00

2024-03-26T11:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

тверь

крокус сити холл

москва

московская область (подмосковье)

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РЯЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Аминчон Исломов в прошлом году работал водителем автобуса в Твери, следует из постановления Московского районного суда Твери. Басманный суд Москвы вслед за четырьмя предполагаемыми исполнителями теракта арестовал в понедельник вечером отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО не был переоформлен. На сайте Московского районного суда Твери опубликовано постановление от сентября прошлого года по делу об административном правонарушении в отношении Аминчона Исроиловича Исломова, "работающего в АТП "Верхневолжское" водителем". Паспорт, согласно постановлению, выдан ему тверским региональным УМВД в сентябре 2018 года. Суд установил, что в январе прошлого года Исломов, "управляя транспортным средством Лиаз 429260… двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортных средств, не учел дорожные и метеорологические условия, прибегнул к экстренному торможению, в результате чего произошло падение пассажира в салоне автобуса". Потерпевшая к водителю претензий не имела, на строгом наказании не настаивала. Суд счел смягчающими обстоятельствами принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении троих малолетних детей и хронического заболевания, отягчающим – "повторное совершение однородного правонарушения". В частности, указано постановление от 2022 года по статье КоАП о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Суд оштрафовал Исломова на 10 тысяч рублей. "Верхневолжское автотранспортное предприятие", по данным сайта компании, обслуживает основную часть маршрутов в Твери и нескольких районах области.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тверь, крокус сити холл, москва, московская область (подмосковье)