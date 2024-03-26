https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели

Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели - РИА Новости, 26.03.2024

Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели

Исполнители уже арестованы — и даже есть шанс выйти на организаторов. Судя по тому, что двое из захваченных террористов недавно были в Турции, именно там и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:03

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теракт в "крокус сити холле"

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Исполнители уже арестованы — и даже есть шанс выйти на организаторов. Судя по тому, что двое из захваченных террористов недавно были в Турции, именно там и находился кто-то из организаторов теракта. Если турецкие спецслужбы вместе с нашими сработают оперативно, возможно, удастся если не арестовать, то хотя бы вычислить организаторов. Но тут и начнется самое сложное — потому что даже поимка организатора вовсе не обязательно выведет на заказчика. Тем более что заказ всегда передается по цепочке, то есть не напрямую от главного заказчика, а через ряд прокладок, "субподрядчиков". Поэтому выйти на конечного заказчика чрезвычайно сложно — и если мы когда-нибудь узнаем о нем, то скорее в результате утечек из его же структур, чем в результате кропотливой работы спецслужб по распутыванию всего клубка (важность которой, естественно, все равно огромна).К чему это все? К тому, что когда с Запада нас сейчас упрекают в том, что нам недостаточно того, что ответственность за теракт взял на себя "ИГИЛ-Хорасан"*, и мы имеем наглость подозревать Украину и англосаксов, то это откровенное лукавство. Требовать от нас доказательств того, что следы ведут в Киев, Лондон или Вашингтон, просто несерьезно — на их добывание уйдут годы. Но почему же мы тогда практически убеждены в том, что перед нами классическая операция "под чужим флагом", что донельзя мутный "ИГИЛ-Хорасан"*, действительно давно уже опутанный англосаксонскими спецслужбами, просто сделал работу для внешнего заказчика (притом что террористы, таджикские граждане, были уверены, что работают именно на "братьев из ИГИЛ*")? Эта уверенность у нас есть потому, что мы отвечаем на вопрос "кому выгодно?".Это выгодно нашим западным противникам — которые таким образом сеют страх и смуту в России. Не просто отвлекают наше внимание от Украины и Запада, но и сознательно переводят стрелки: смотрите, русские, пока ваши власти уверяют вас, что главная угроза для России исходит с Украины и Запада, в вашем собственном доме живут мигранты с Востока, мусульмане, которые хотят убить вас. Вот он, ваш новый союзник, Глобальный Юг, антиколониальный Восток, с которым вы сближаетесь против Запада, он же вас и похоронит!Подобная агитация не нова, но если раньше ее целью была просто смута в России, то сейчас она бьет и по второй цели. Не только по отношениям русских и мусульман в нашей стране, но и по отношениям России и исламского мира в целом. Двухмиллиардный исламский мир составляет важнейшую часть Глобального Юга, Востока как такового — наряду с Китаем и Индией. У англосаксов есть богатейший опыт настраивания мусульман против России. Если не углубляться в историю, то достаточно вспомнить, как во второй половине прошлого века США и Великобритания убеждали ту же Саудовскую Аравию в угрозе ей со стороны "безбожников из Москвы". Потом против нас вовсю использовали афганскую трагедию — когда наше участие на стороне правительства в гражданской войне в этой стране выдавали за "войну против ислама", призывая к "джихаду" против СССР. Потом была Чечня, действия России в которой тоже выдавали за "геноцид мусульман".Но в последние десятилетия отношения России с исламским миром становились все лучше и ближе — на фоне катастрофического падения доверия и репутации США, устроивших несколько интервенций в регион. После февраля 2022-го исламский мир не подчинился американскому призыву изолировать Россию — наоборот, наши связи стали углубляться в стремлении обезопасить обе стороны от западных санкций. А после начала операции Израиля в Газе отношения исламского мира с Западом стали совсем плохими — обещанное Штатами и Европой давление на Нетаньяху не привело к прекращению продолжающегося уже пять с половиной месяцев геноцида Газы. Весь исламский мир возмущен и прямо обвиняет Запад в пособничестве геноциду, а рейтинг России стал еще выше.И вот в этот момент и происходит теракт в "Крокус Сити Холле" — "исламистские террористы убивают русских!". По задумке, в ответ русские должны начать бить таджиков, мигрантов, косо смотреть на мусульман вообще, а в идеале начнутся погромы мигрантов под антиисламскими лозунгами. И тогда уже можно будет раскрутить все это в исламском мире: "Смотрите, русские опять взялись за старое, бьют мусульман и оскорбляют пророка! Никакие они вам не друзья-союзники".Поссорить, развести, а в идеале и стравить Россию и исламский мир — важнейшая задача для англосаксов. Не менее важная, чем оторвать Россию от Китая. Но если тут, что называется, поезд уже давно ушел, то на разделение Москвы и мировой исламской уммы ставка еще делается.Но ни в России, ни в исламском мире на это не поведутся — мы видим реальность, научены историческим опытом и прекрасно понимаем, кто и зачем стравливает нас.Однако мудрость состоит и в том, чтобы признать свои проблемы, свои слабые стороны. Ведь именно в них и бьет враг, именно на них он и рассчитывает в своих провокациях.Наша слабость, которую в полной мере вскрыл теракт, — это проблема с мигрантами. Застарелая, перезрелая, взрывоопасная — к ней множество раз приступались, за нее брались с разных сторон, но она так и не решена. Виноваты коррупция, лоббизм, реальная нехватка рабочих рук, внешнеполитические соображения (работа со среднеазиатскими странами)? В разной степени сочетание всех этих причин — но это уже неважно.Важно не откладывая в долгий ящик провести полную ревизию всей миграционной политики: законодательства, практики работы с мигрантами (включая процедуру получения гражданства), ответственности работодателей и т. д. Это касается не только многомиллионной армии мигрантов (легальных и нелегальных), но всех нас и нашего будущего. Заказчики теракта не имеют никакого отношения ни к мусульманам, ни к мигрантам — и сама трагедия не должна сбить нас с пути. Но миграционная проблема действительно нуждается в самом серьезном подходе. Не просто в ужесточении правил и уменьшении количества приезжающих, а в создании эффективного и понятного механизма контроля над миграционными потоками, в формулировании государственной политики ограничения миграции и ликвидации нелегальной миграции как таковой.Мы обязаны это сделать — не только ради собственного будущего и безопасности, но и для того, чтобы лишить наших врагов возможности наносить нам страшные удары.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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в мире, россия, украина, юг, крокус сити холл, аналитика