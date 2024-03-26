https://ria.ru/20240326/kredity-1936001095.html

Сбербанк заявил о списании кредитов погибших от военных действий клиентов

Сбербанк заявил о списании кредитов погибших от военных действий клиентов - РИА Новости, 26.03.2024

Сбербанк заявил о списании кредитов погибших от военных действий клиентов

Сбербанк полностью списывает все виды кредитов клиентов, погибших от военных, террористических действий на приграничных территориях России, говорится в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:35

2024-03-26T18:35

2024-03-26T21:39

сбербанк россии

экономика

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сбербанк полностью списывает все виды кредитов клиентов, погибших от военных, террористических действий на приграничных территориях России, говорится в пресс-службе кредитной организации."Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях", — пояснили в компании.По данным финорганизации, она с первых дней спецоперации на Украине фокусируется на непрерывности деятельности в приграничных территориях России и приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях.В пресс-службе также добавили, что с 2019 года в банке существует программа поддержки заемщиков, пострадавших при ЧС, а с 2022 года в программу вошли и клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и те, кто пострадал или погиб при СВО.При этом для пострадавших или эвакуированных с территорий у границы есть отсрочка без процентов на период до года, заключили в Сбербанке.

https://ria.ru/20240326/protsenty-1935932669.html

https://ria.ru/20240316/kredit-1933398522.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сбербанк россии, экономика, общество