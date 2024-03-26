https://ria.ru/20240326/krasnov-1935941441.html

Краснов призвал прокуроров смелее использовать технологии ИИ

Краснов призвал прокуроров смелее использовать технологии ИИ - РИА Новости, 26.03.2024

Краснов призвал прокуроров смелее использовать технологии ИИ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рекомендовал сотрудникам ведомства смелее и шире использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы с их помощью... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:36

2024-03-26T15:36

2024-03-26T15:36

общество

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рекомендовал сотрудникам ведомства смелее и шире использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы с их помощью прогнозировать динамику и структуру преступлений. "В условиях стремительного развития информационных технологий нам необходимо смелее и шире использовать искусственный интеллект. С его помощью прогнозировать динамику и структуру преступлений и правонарушений, определять направления прокурорской деятельности, которые будут актуальны через несколько лет", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он добавил, что для этого утвердил план по внедрению технологий искусственного интеллекта в органах прокуратуры на ближайшие 3 года. "Жду от вас большей вовлеченности к новым подходам в организации надзора. Однако никакой искусственный интеллект не заменит прокурора с его профессиональным чутьём и навыками, преданностью своей стране и внимательным отношением к людям", - отметил генпрокурор.

https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934492143.html

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общество, россия, игорь краснов