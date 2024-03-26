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ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле
ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле - РИА Новости, 26.03.2024
ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле
Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T23:40
2024-03-26T23:40
2024-03-26T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Котельная получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, пострадавших нет, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. К счастью, персонал не пострадал", - сообщил Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о 12 обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/stsenariy-1936049124.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика
ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле
ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле, пострадавших нет