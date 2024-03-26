https://ria.ru/20240326/kotelnaya-1936056229.html

ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле

ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле - РИА Новости, 26.03.2024

ВСУ повредили котельную в Горловке при обстреле

Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:40

2024-03-26T23:40

2024-03-26T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

иван приходько

сцкк

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Котельная получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, пострадавших нет, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. К счастью, персонал не пострадал", - сообщил Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о 12 обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240326/stsenariy-1936049124.html

https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика