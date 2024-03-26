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Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер
Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер - РИА Новости, 26.03.2024
Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер
Два испанских патрульных корабля сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны, сообщило агентство РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:59
2024-03-26T21:59
2024-03-26T22:09
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МАДРИД, 26 мар — РИА Новости. Два испанских патрульных корабля сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на штаб обороны королевства. По информации СМИ, наблюдение за военными судами "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также танкером "Кола" велось в две смены — с прошлого четверга по вторник. Как уточняется, рано утром 21 марта патрульное судно "Аталайя" обнаружило на северо-западе Испании группу из трех российских кораблей. Затем "Аталайя" последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил местный фрегат "Бартоломеу Диаш". Сообщается, что испанские патрульные суда выполняли задачи по морскому наблюдению и обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, связывающую мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.
https://ria.ru/20240131/tanker-1924481550.html
https://ria.ru/20240317/tanker-1933611316.html
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в мире, испания, португалия
В мире, Испания, Португалия
Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер
Патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из России