https://ria.ru/20240326/korabli-1936047628.html

Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер

Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер - РИА Новости, 26.03.2024

Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер

Два испанских патрульных корабля сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны, сообщило агентство РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:59

2024-03-26T21:59

2024-03-26T22:09

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МАДРИД, 26 мар — РИА Новости. Два испанских патрульных корабля сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на штаб обороны королевства. По информации СМИ, наблюдение за военными судами "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также танкером "Кола" велось в две смены — с прошлого четверга по вторник. Как уточняется, рано утром 21 марта патрульное судно "Аталайя" обнаружило на северо-западе Испании группу из трех российских кораблей. Затем "Аталайя" последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил местный фрегат "Бартоломеу Диаш". Сообщается, что испанские патрульные суда выполняли задачи по морскому наблюдению и обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, связывающую мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.

https://ria.ru/20240131/tanker-1924481550.html

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в мире, испания, португалия