https://ria.ru/20240326/kontrafakt-1935915316.html
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом - РИА Новости, 26.03.2024
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил жестко реагировать на применение контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники: такие факты... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:24
2024-03-26T14:24
2024-03-26T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил жестко реагировать на применение контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники: такие факты встречаются. "Требуют значительного усиления надзорные меры в сферах импортозамещения и модернизации вооружения. Территориальным и военным прокурорам следует своевременно и жёстко реагировать на каждый сигнал о применении контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники, злоупотреблениях при использовании выделенных бюджетных средств. К сожалению, такие факты есть. Всего в прошедшем году по инициативе прокуроров возбуждено 531 уголовное дело", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, в условиях частых диверсий средствами надзора велено добиваться достижения максимального уровня защищенности стратегических предприятий. Генпрокурор уточнил, что в 2023 году значительные усилия прокуроров были направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования оборонно-промышленного комплекса. "Особым импульсом для этого выступали подвиги и успехи наших бойцов на поле боя в зоне проведения специальной военной операции, понимание их основных потребностей", - отметил Краснов. Так, рассказал он, в ежедневном режиме отслеживались и устранялись недостатки и проблемы, препятствующие предприятиям оперативно и качественно выполнить государственный оборонный заказ, объемы которого многократно возросли. Также на системной основе проводились проверки соблюдения организациями ОПК законодательства при заполнении вакансий востребованных специальностей, создании надлежащих социально-бытовых условий для работников.
https://ria.ru/20240103/mo-1919573046.html
https://ria.ru/20240222/tanki-1928991733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
Краснов: бывали случаи, когда военную технику ремонтировали контрафактом
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил жестко реагировать на применение контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники: такие факты встречаются.
"Требуют значительного усиления надзорные меры в сферах импортозамещения и модернизации вооружения. Территориальным и военным прокурорам следует своевременно и жёстко реагировать на каждый сигнал о применении контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники, злоупотреблениях при использовании выделенных бюджетных средств. К сожалению, такие факты есть. Всего в прошедшем году по инициативе прокуроров возбуждено 531 уголовное дело", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, в условиях частых диверсий средствами надзора велено добиваться достижения максимального уровня защищенности стратегических предприятий.
Генпрокурор уточнил, что в 2023 году значительные усилия прокуроров были направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования оборонно-промышленного комплекса. "Особым импульсом для этого выступали подвиги и успехи наших бойцов на поле боя в зоне проведения специальной военной операции, понимание их основных потребностей", - отметил Краснов. Так, рассказал он, в ежедневном режиме отслеживались и устранялись недостатки и проблемы, препятствующие предприятиям оперативно и качественно выполнить государственный оборонный заказ, объемы которого многократно возросли.
Также на системной основе проводились проверки соблюдения организациями ОПК законодательства при заполнении вакансий востребованных специальностей, создании надлежащих социально-бытовых условий для работников.