Конфликт на Украине может стать войной России и Запада, считают в Анкаре
Спикер Куртулмуша: конфликт на Украине может перерасти в войну России и Запада
Российские военнослужащие. Архивное фото
АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в войну России и Запада, распространившись на Восточную Европу, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на заявление спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша.
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"Касаясь конфликта между РФ и Украиной, он отметил, что в Анкаре рассматривают его не только как войну двух этих стран, но и как противостояние, которое с самого начала могло перерасти в войну между Россией и Западом. Спикер подчеркнул, что, исходя из этого Турция стремится к скорейшему завершению войны между Россией и Украиной", - сообщило агентство.
По его словам, стороны были близки к заключению соглашения о прекращении огня при посредничестве Турции в Стамбуле, но оно было сорвано определенными силами.
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"Мирное соглашение между Россией и Украиной было близко к подписанию в Долмабахче. Можно было заключить справедливый и равноправный мир, который был бы принят обеими сторонами. Турция на самом деле довела этот процесс до определенной точки. Но мы стали свидетелями того, что некоторые силы, которые не желали окончания этой войны, воспрепятствовали достижению окончательного соглашения в Долмабахче", - рассказал он.
Спикер предупредил, что противостояние между Россией и Украиной "может распространиться не только на регион Черного моря и Восточную Европу, но, возможно, и на гораздо более обширную территорию"
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"В этой связи Турция, вне всякого сомнения, в полной мере задействует мирные инициативы и приложит все необходимые усилия для обеспечения достижения мира между двумя странами за столом дипломатических переговоров", - отметил он.