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Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.03.2024
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07:55 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/konflikt-1935804745.html
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.03.2024
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой
Полицейские в Новосибирской области разыскивают участников массовой потасовки со стрельбой из травматического оружия, сообщили журналистам во вторник в ГУМВД по РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:55
2024-03-26T07:55
новосибирский район
каменка
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 мар - РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области разыскивают участников массовой потасовки со стрельбой из травматического оружия, сообщили журналистам во вторник в ГУМВД по региону. "В полицию поступили ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили. Следственно-оперативная группа полиции с экспертом-криминалистом в составе произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, осмотр указанного места, изъятие обнаруженных следов и гильз, предположительно от травматического пистолета", - говорится в сообщении главка МВД. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта и всех обстоятельств случившегося. Местные СМИ ранее разместили видеозапись из соцсетей, из которой следует, что около десятка мужчин устроили потасовку, слышны выстрелы. Указывалось, что события происходят на парковке в микрорайоне Олимпийской славы в селе Каменка Новосибирского района.
https://ria.ru/20240314/bryansk-1933021073.html
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новосибирский район
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новосибирский район, каменка, новосибирская область, происшествия
Новосибирский район, Каменка, Новосибирская область, Происшествия
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой

Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой под Новосибирском

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 мар - РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области разыскивают участников массовой потасовки со стрельбой из травматического оружия, сообщили журналистам во вторник в ГУМВД по региону.
"В полицию поступили ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили. Следственно-оперативная группа полиции с экспертом-криминалистом в составе произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, осмотр указанного места, изъятие обнаруженных следов и гильз, предположительно от травматического пистолета", - говорится в сообщении главка МВД.
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Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта и всех обстоятельств случившегося.
Местные СМИ ранее разместили видеозапись из соцсетей, из которой следует, что около десятка мужчин устроили потасовку, слышны выстрелы. Указывалось, что события происходят на парковке в микрорайоне Олимпийской славы в селе Каменка Новосибирского района.
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Новосибирский районКаменкаНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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