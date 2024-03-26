https://ria.ru/20240326/konflikt-1935804745.html
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.03.2024
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой
Полицейские в Новосибирской области разыскивают участников массовой потасовки со стрельбой из травматического оружия, сообщили журналистам во вторник в ГУМВД по РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:55
2024-03-26T07:55
2024-03-26T07:55
новосибирский район
каменка
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 мар - РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области разыскивают участников массовой потасовки со стрельбой из травматического оружия, сообщили журналистам во вторник в ГУМВД по региону. "В полицию поступили ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили. Следственно-оперативная группа полиции с экспертом-криминалистом в составе произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, осмотр указанного места, изъятие обнаруженных следов и гильз, предположительно от травматического пистолета", - говорится в сообщении главка МВД. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта и всех обстоятельств случившегося. Местные СМИ ранее разместили видеозапись из соцсетей, из которой следует, что около десятка мужчин устроили потасовку, слышны выстрелы. Указывалось, что события происходят на парковке в микрорайоне Олимпийской славы в селе Каменка Новосибирского района.
https://ria.ru/20240314/bryansk-1933021073.html
https://ria.ru/20240320/draka-1934424981.html
новосибирский район
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новосибирский район, каменка, новосибирская область, происшествия
Новосибирский район, Каменка, Новосибирская область, Происшествия
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой
Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой под Новосибирском