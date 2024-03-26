https://ria.ru/20240326/knigi-1935935080.html

В ГД внесли проект об особом порядке оборота книг иноагентов в библиотеках

В ГД внесли проект об особом порядке оборота книг иноагентов в библиотеках - РИА Новости, 26.03.2024

В ГД внесли проект об особом порядке оборота книг иноагентов в библиотеках

В Госдуму внесен проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:20

2024-03-26T15:20

2024-03-26T15:20

общество

россия

луганская народная республика

елена ямпольская

госдума рф

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819987164_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_9f2635f9e36f266e7d63c7042b811414.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Госдуму внесен проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили члены комитета ГД по культуре, в том числе глава комитета Елена Ямпольская. "В настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ. Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://radiosputnik.ru/20240227/volodin-1929777111.html

https://ria.ru/20240326/inoagent-1935868613.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, луганская народная республика, елена ямпольская, госдума рф, донецкая народная республика