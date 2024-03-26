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В ГД внесли проект об особом порядке оборота книг иноагентов в библиотеках
В ГД внесли проект об особом порядке оборота книг иноагентов в библиотеках - РИА Новости, 26.03.2024
В ГД внесли проект об особом порядке оборота книг иноагентов в библиотеках
В Госдуму внесен проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:20
2024-03-26T15:20
2024-03-26T15:20
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Госдуму внесен проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили члены комитета ГД по культуре, в том числе глава комитета Елена Ямпольская. "В настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ. Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://radiosputnik.ru/20240227/volodin-1929777111.html
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общество, россия, луганская народная республика, елена ямпольская, госдума рф, донецкая народная республика
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Елена Ямпольская, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика
В ГД внесли проект об особом порядке оборота книг иноагентов в библиотеках
В ГД внесли проект о порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках