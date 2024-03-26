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Власти КНДР выразили России соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:44 26.03.2024 (обновлено: 10:40 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kndr-1935795654.html
Власти КНДР выразили России соболезнования из-за теракта в "Крокусе"
Власти КНДР выразили России соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Власти КНДР выразили России соболезнования из-за теракта в "Крокусе"
Руководители КНДР из ЦК партии, минобороны и МИД посетили российское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе", почтив... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:44
2024-03-26T10:40
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
маргарита симоньян
владимир путин
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СЕУЛ, 26 мар – РИА Новости. Руководители КНДР из ЦК партии, минобороны и МИД посетили российское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе", почтив память погибших минутой молчания и возложив венки, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что утром 26 марта посольство РФ для выражения соболезнований посетили "ключевые представители" Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), министерства обороны и МИД, включая министра обороны Кан Сун Нама, главу МИД Чхве Сон Хи, секретаря ЦК ТПК и зампреда Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхона, секретарей ЦК ТПК Чо Ён Вона и Ли Иль Хвана. "От имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи, министерства обороны КНДР и министерства иностранных дел КНДР были возложены венки в месте проведения церемонии прощания. Участники церемонии с минутой молчания почтили память погибших. Руководство страны выразило глубокие соболезнования семьям и жертвам, (а также - ред.) заявило, что в этот тяжелый момент корейский народ разделяет горе с народом России", - пишет ЦТАК. Северокорейские чиновники также подчеркнули "последовательную позицию" партии и правительства КНДР, осуждающую все формы терроризма и выразили надежду, что российский народ в скором времени "преодолеет последствия этой трагедии" и вернется к стабильной жизни. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935758133.html
https://ria.ru/20240324/krokus-1935480668.html
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россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, в мире, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Власти КНДР выразили России соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

ЦТАК: власти КНДР посетили посольство России, выразив свои соболезнования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
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СЕУЛ, 26 мар – РИА Новости. Руководители КНДР из ЦК партии, минобороны и МИД посетили российское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе", почтив память погибших минутой молчания и возложив венки, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что утром 26 марта посольство РФ для выражения соболезнований посетили "ключевые представители" Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), министерства обороны и МИД, включая министра обороны Кан Сун Нама, главу МИД Чхве Сон Хи, секретаря ЦК ТПК и зампреда Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхона, секретарей ЦК ТПК Чо Ён Вона и Ли Иль Хвана.
Свечи, мягкие игрушки и цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в "Крокусе"
Вчера, 20:57
"От имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи, министерства обороны КНДР и министерства иностранных дел КНДР были возложены венки в месте проведения церемонии прощания. Участники церемонии с минутой молчания почтили память погибших. Руководство страны выразило глубокие соболезнования семьям и жертвам, (а также - ред.) заявило, что в этот тяжелый момент корейский народ разделяет горе с народом России", - пишет ЦТАК.
Северокорейские чиновники также подчеркнули "последовательную позицию" партии и правительства КНДР, осуждающую все формы терроризма и выразили надежду, что российский народ в скором времени "преодолеет последствия этой трагедии" и вернется к стабильной жизни.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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24 марта, 15:22
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир ПутинВ миреСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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