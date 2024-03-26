https://ria.ru/20240326/kitay-1935804231.html

Китай отверг обвинения Новой Зеландии в кибератаке на сервисы парламента

Китай отверг обвинения Новой Зеландии в кибератаке на сервисы парламента - РИА Новости, 26.03.2024

Китай отверг обвинения Новой Зеландии в кибератаке на сервисы парламента

Китай категорически отвергает обвинения Новой Зеландии в якобы осуществлении кибератаки на сервисы новозеландского парламента, заявило во вторник посольство... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:49

2024-03-26T07:49

2024-03-26T07:49

китай

в мире

новая зеландия

веллингтон (город)

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ПЕКИН, 26 мар – РИА Новости. Китай категорически отвергает обвинения Новой Зеландии в якобы осуществлении кибератаки на сервисы новозеландского парламента, заявило во вторник посольство Китая в Веллингтоне. Ранее служба безопасности правительственных коммуникаций Новой Зеландии (GSCB) возложила на хакеров из КНР ответственность за масштабную кибератаку на сервисы новозеландского парламента в 2021 году. Позднее глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что по его поручению чиновники из министерства иностранных дел провели встречу с послом Китая, в ходе которой изложили свою озабоченность в связи с инцидентом. Сам Питерс заявил о "недопустимости подобного вмешательства из-за рубежа" и призвал Китай "воздержаться" от него в будущем. "Китай категорически отвергает эти необоснованные и безответственные обвинения и уже сделал строгое представление соответствующим органам Новой Зеландии, выразив свое резкое недовольство и решительно выступив против", - говорится в заявлении на сайте посольства. Отмечается, что кибербезопасность является глобальной проблемой, а вопрос отслеживания кибератак крайне сложен и чувствителен. "При расследовании и квалифицировании киберинцидентов необходимо располагать достаточными объективными доказательствами, а не клеветать и очернять другие страны без фактических оснований, и уж тем более не следует политизировать вопросы кибербезопасности", - добавили в посольстве. В дипмиссии указали, что Китай, будучи одной из главных жертв кибератак, всегда решительно выступает против любых форм кибератак и противодействует им в соответствии с законом.

https://ria.ru/20240318/kiberataki-1934086974.html

https://ria.ru/20231011/kitay-1901797733.html

https://ria.ru/20240109/knr-1920256875.html

китай

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веллингтон (город)

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китай, в мире, новая зеландия, веллингтон (город)