https://ria.ru/20240326/kitay-1935799316.html

Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ

Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ - РИА Новости, 26.03.2024

Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ

Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) для содействия глобальной стабильности и процветанию, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T06:09

2024-03-26T06:09

2024-03-26T06:09

китай

пекин

кристалина георгиева

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 26 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) для содействия глобальной стабильности и процветанию, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Встреча состоялась в понедельник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. Госсовет КНР во вторник опубликовал релиз по итогам переговоров, в котором говорится, что "стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом". "Экономика Китая продолжает сохранять стабильность и тенденцию к улучшению, её внутренняя движущая сила продолжает укрепляться, а развитие новых производительных сил будет способствовать дальнейшему качественному развитию", - заявил Хэ Лифэн. Он подчеркнул, что "китайское правительство готово продолжать поддерживать МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию". Георгиева в свою очередь выразила уверенность в том, что продвижение Китаем трансформации модели роста и высококачественного финансового развития придаст новый импульс глобальному экономическому росту.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930109500.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, кристалина георгиева, мвф