https://ria.ru/20240326/kitay-1935799316.html
Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ
Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ - РИА Новости, 26.03.2024
Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ
Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) для содействия глобальной стабильности и процветанию, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T06:09
2024-03-26T06:09
2024-03-26T06:09
китай
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ПЕКИН, 26 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) для содействия глобальной стабильности и процветанию, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Встреча состоялась в понедельник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. Госсовет КНР во вторник опубликовал релиз по итогам переговоров, в котором говорится, что "стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом". "Экономика Китая продолжает сохранять стабильность и тенденцию к улучшению, её внутренняя движущая сила продолжает укрепляться, а развитие новых производительных сил будет способствовать дальнейшему качественному развитию", - заявил Хэ Лифэн. Он подчеркнул, что "китайское правительство готово продолжать поддерживать МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию". Георгиева в свою очередь выразила уверенность в том, что продвижение Китаем трансформации модели роста и высококачественного финансового развития придаст новый импульс глобальному экономическому росту.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html
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китай, пекин, кристалина георгиева, мвф
Китай, Пекин, Кристалина Георгиева, МВФ
Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ
В КНР заявили о готовности продолжать поддерживать МВФ ради стабильности в мире
ПЕКИН, 26 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) для содействия глобальной стабильности и процветанию, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Встреча состоялась в понедельник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине
. Госсовет КНР во вторник опубликовал релиз по итогам переговоров, в котором говорится, что "стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом".
"Экономика Китая продолжает сохранять стабильность и тенденцию к улучшению, её внутренняя движущая сила продолжает укрепляться, а развитие новых производительных сил будет способствовать дальнейшему качественному развитию", - заявил Хэ Лифэн.
Он подчеркнул, что "китайское правительство готово продолжать поддерживать МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию".
Георгиева в свою очередь выразила уверенность в том, что продвижение Китаем трансформации модели роста и высококачественного финансового развития придаст новый импульс глобальному экономическому росту.