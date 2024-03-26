https://ria.ru/20240326/kherson-1936028186.html

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области строят вторую линию обороны

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области строят вторую линию обороны - РИА Новости, 26.03.2024

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области строят вторую линию обороны

На подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области возводится вторая линия обороны в виде противотанковых рвов и заграждений, работы ведутся "без... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:56

2024-03-26T19:56

2024-03-26T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области возводится вторая линия обороны в виде противотанковых рвов и заграждений, работы ведутся "без передышки", сообщил во вторник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. "Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине… Активно продолжается создание защитных рубежей. Строители работают ежедневно, без передышки и выходных. Ведь должны завершить работы как можно быстрее", - написал Прокудин. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины