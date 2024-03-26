https://ria.ru/20240326/kharkov-1935989230.html
В Харьковской области хотят расширить принудительную эвакуацию
В Харьковской области хотят расширить принудительную эвакуацию - РИА Новости, 26.03.2024
В Харьковской области хотят расширить принудительную эвакуацию
Принудительная эвакуация может быть объявлена еще в двух районах Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:57
2024-03-26T17:57
2024-03-26T17:58
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Принудительная эвакуация может быть объявлена еще в двух районах Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Синегубов в феврале сообщал, что власти региона намерены принудительно эвакуировать 161 ребенка из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской общин. "Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский и Харьковский районы, - чтобы объявить там обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно эвакуируют именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что в Купянском районе практически завершена принудительная эвакуация из 57 населенных пунктов - там "проверен каждый дом", вывезено 160 детей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области хотят расширить принудительную эвакуацию
Синегубов: еще в двух районах Харьковской области могут объявить эвакуацию
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Принудительная эвакуация может быть объявлена еще в двух районах Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Синегубов в феврале сообщал, что власти региона намерены принудительно эвакуировать 161 ребенка из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской общин.
"Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский и Харьковский районы, - чтобы объявить там обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно эвакуируют именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что в Купянском районе практически завершена принудительная эвакуация из 57 населенных пунктов - там "проверен каждый дом", вывезено 160 детей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки
в ДНР
вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины
, из некоторых районов выехали практически все жители.