Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/kharkov-1935881746.html
СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 26.03.2024
СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове, после чего практически сразу была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:58
2024-03-26T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, после чего практически сразу была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале. "В северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию о взрыве. "Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города", - написал градоначальник в своем Telegram-канале. В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.
https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d11e932ede503a46b235551fe2c573a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, затем объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, после чего практически сразу была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале.
"В северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв", - говорится в сообщении "Общественного".
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию о взрыве. "Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье
Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала