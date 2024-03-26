СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, затем объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, после чего практически сразу была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале.
"В северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв", - говорится в сообщении "Общественного".
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию о взрыве. "Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.