https://ria.ru/20240326/kharkov-1935881746.html

СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 26.03.2024

СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове, после чего практически сразу была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:58

2024-03-26T12:58

2024-03-26T12:58

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, после чего практически сразу была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале. "В северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию о взрыве. "Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города", - написал градоначальник в своем Telegram-канале. В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.

https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины