https://ria.ru/20240326/kharkov-1935792430.html

В Харькове прогремели еще два взрыва, сообщили СМИ

В Харькове прогремели еще два взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2024

В Харькове прогремели еще два взрыва, сообщили СМИ

Еще два взрыва раздались в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T03:08

2024-03-26T03:08

2024-03-26T03:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Еще два взрыва раздались в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее телеканал заявлял о трех взрывах."Четвертый взрыв прогремел в Харькове... Пятый взрыв прогремел в Харькове", — сообщил телеканал с разницей в семь минут.В Харьковской области Украины ранее была объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html

https://ria.ru/20240322/aerodroma-1934904127.html

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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире