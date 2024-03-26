https://ria.ru/20240326/kharkov-1935792430.html
В Харькове прогремели еще два взрыва, сообщили СМИ
В Харькове прогремели еще два взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2024
В Харькове прогремели еще два взрыва, сообщили СМИ
Еще два взрыва раздались в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T03:08
2024-03-26T03:08
2024-03-26T03:15
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Еще два взрыва раздались в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее телеканал заявлял о трех взрывах."Четвертый взрыв прогремел в Харькове... Пятый взрыв прогремел в Харькове", — сообщил телеканал с разницей в семь минут.В Харьковской области Украины ранее была объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове прогремели еще два взрыва, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове после трех взрывов прогремели еще два