https://ria.ru/20240326/kharkov-1935791269.html
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2024
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ
Три взрыва раздалось в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T02:22
2024-03-26T02:22
2024-03-26T02:28
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Три взрыва раздалось в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове... Третий взрыв прозвучал в Харькове", - передал телеканал в течение примерно получаса.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html
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харьков, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове прогремели три взрыва