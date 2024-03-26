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В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 26.03.2024 (обновлено: 02:28 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kharkov-1935791269.html
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2024
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ
Три взрыва раздалось в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T02:22
2024-03-26T02:28
специальная военная операция на украине
харьков
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Три взрыва раздалось в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове... Третий взрыв прозвучал в Харькове", - передал телеканал в течение примерно получаса.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934937757.html
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харьков, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове прогремели три взрыва, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове прогремели три взрыва

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Три взрыва раздалось в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове... Третий взрыв прозвучал в Харькове", - передал телеканал в течение примерно получаса.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе
00:25
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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22 марта, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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