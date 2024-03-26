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ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль - РИА Новости, 26.03.2024
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12:25 26.03.2024 (обновлено: 12:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/khamas-1935868813.html
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль - РИА Новости, 26.03.2024
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль
Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:25
2024-03-26T12:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
сша
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и вернулось к неприемлемым требованиям, с которым категорически не согласен Израиля, сообщил во вторник офис премьера Биньямина Нетаньяху."Позиция ХАМАС ясно доказывает, что оно не заинтересовано в продолжении переговоров по сделке... ХАМАС в очередной раз отвергло все компромиссные предложения США и повторили свои крайние требования: немедленное прекращение войны, полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа и сохранение своей власти, чтобы, как и было обещано, иметь возможность повторять резню 7 октября снова и снова", - говорится в сообщении.В канцелярии премьера добавили, что Израиль не согласится с "бредовыми требованиями" ХАМАС и продолжит боевые действия с целью достижения всех целей войны - возвращение всех заложников, полная ликвидация ХАМАС и получение гарантий, что сектор Газа больше не будет угрозой для еврейского государства.Израильский портал Ynet сообщил, что делегация страны в связи с этим покинет переговоры в Катаре.
https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html
https://ria.ru/20240326/garant-1935806141.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сша, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, США, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль

Израиль: ХАМАС отверг все предложения США по сделке о прекращении огня

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и вернулось к неприемлемым требованиям, с которым категорически не согласен Израиля, сообщил во вторник офис премьера Биньямина Нетаньяху.
"Позиция ХАМАС ясно доказывает, что оно не заинтересовано в продолжении переговоров по сделке... ХАМАС в очередной раз отвергло все компромиссные предложения США и повторили свои крайние требования: немедленное прекращение войны, полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа и сохранение своей власти, чтобы, как и было обещано, иметь возможность повторять резню 7 октября снова и снова", - говорится в сообщении.
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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21 марта, 17:48
В канцелярии премьера добавили, что Израиль не согласится с "бредовыми требованиями" ХАМАС и продолжит боевые действия с целью достижения всех целей войны - возвращение всех заложников, полная ликвидация ХАМАС и получение гарантий, что сектор Газа больше не будет угрозой для еврейского государства.
Израильский портал Ynet сообщил, что делегация страны в связи с этим покинет переговоры в Катаре.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАССШАБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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