https://ria.ru/20240326/khamas-1935868813.html
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль - РИА Новости, 26.03.2024
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль
Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:25
2024-03-26T12:25
2024-03-26T12:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
сша
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и вернулось к неприемлемым требованиям, с которым категорически не согласен Израиля, сообщил во вторник офис премьера Биньямина Нетаньяху."Позиция ХАМАС ясно доказывает, что оно не заинтересовано в продолжении переговоров по сделке... ХАМАС в очередной раз отвергло все компромиссные предложения США и повторили свои крайние требования: немедленное прекращение войны, полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа и сохранение своей власти, чтобы, как и было обещано, иметь возможность повторять резню 7 октября снова и снова", - говорится в сообщении.В канцелярии премьера добавили, что Израиль не согласится с "бредовыми требованиями" ХАМАС и продолжит боевые действия с целью достижения всех целей войны - возвращение всех заложников, полная ликвидация ХАМАС и получение гарантий, что сектор Газа больше не будет угрозой для еврейского государства.Израильский портал Ynet сообщил, что делегация страны в связи с этим покинет переговоры в Катаре.
https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html
https://ria.ru/20240326/garant-1935806141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сша, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, США, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль
Израиль: ХАМАС отверг все предложения США по сделке о прекращении огня