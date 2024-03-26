https://ria.ru/20240326/khamas-1935868813.html

ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль

ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль - РИА Новости, 26.03.2024

ХАМАС отверг предложения США о прекращении огня, заявил Израиль

Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:25

2024-03-26T12:25

2024-03-26T12:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

сша

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и вернулось к неприемлемым требованиям, с которым категорически не согласен Израиля, сообщил во вторник офис премьера Биньямина Нетаньяху."Позиция ХАМАС ясно доказывает, что оно не заинтересовано в продолжении переговоров по сделке... ХАМАС в очередной раз отвергло все компромиссные предложения США и повторили свои крайние требования: немедленное прекращение войны, полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа и сохранение своей власти, чтобы, как и было обещано, иметь возможность повторять резню 7 октября снова и снова", - говорится в сообщении.В канцелярии премьера добавили, что Израиль не согласится с "бредовыми требованиями" ХАМАС и продолжит боевые действия с целью достижения всех целей войны - возвращение всех заложников, полная ликвидация ХАМАС и получение гарантий, что сектор Газа больше не будет угрозой для еврейского государства.Израильский портал Ynet сообщил, что делегация страны в связи с этим покинет переговоры в Катаре.

https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html

https://ria.ru/20240326/garant-1935806141.html

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сша, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал)