https://ria.ru/20240326/kazn-1936000040.html

Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни

Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024

Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале высказался против смертной казни, потому что она не предотвращает трагедии, также, по мнению... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:26

2024-03-26T18:26

2024-03-26T18:26

теракт в "крокус сити холле"

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

общество

госдума рф

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале высказался против смертной казни, потому что она не предотвращает трагедии, также, по мнению Нечаева, террористы из "Крокуса" нужны живыми для расследования всей цепочки теракта. "Почему нельзя возвращать смертную казнь. Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Убийцы из "Крокуса" нужны живыми. Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки", - написал Нечаев. Многие преступники, зная о смертной казни, действуют более жестоко, не оставляя свидетелей, считает Нечаев. Он добавил, что в Китае, где действует смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит. "При этом нужно помнить про цену судебной ошибки. Это жизнь невиновного человека. Возврат смертной казни создаёт риск таких ошибок в будущем. Мы это уже проходили: большевики начинали с "врагов революции", а закончили деятелями культуры, учёными и предпринимателями. Возвращаться к этому нельзя", - написал лидер партии. Действующий закон не предусматривает для террористов права на УДО, именно поэтому они обречены на муки заточения до конца своих дней, заключил Нечаев. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935935762.html

https://ria.ru/20240326/terakt-1935925756.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), общество, госдума рф, крокус сити холл