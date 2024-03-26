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Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:26 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/kazn-1936000040.html
Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни
Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024
Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале высказался против смертной казни, потому что она не предотвращает трагедии, также, по мнению... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:26
2024-03-26T18:26
теракт в "крокус сити холле"
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
общество
госдума рф
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале высказался против смертной казни, потому что она не предотвращает трагедии, также, по мнению Нечаева, террористы из "Крокуса" нужны живыми для расследования всей цепочки теракта. "Почему нельзя возвращать смертную казнь. Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Убийцы из "Крокуса" нужны живыми. Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки", - написал Нечаев. Многие преступники, зная о смертной казни, действуют более жестоко, не оставляя свидетелей, считает Нечаев. Он добавил, что в Китае, где действует смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит. "При этом нужно помнить про цену судебной ошибки. Это жизнь невиновного человека. Возврат смертной казни создаёт риск таких ошибок в будущем. Мы это уже проходили: большевики начинали с "врагов революции", а закончили деятелями культуры, учёными и предпринимателями. Возвращаться к этому нельзя", - написал лидер партии. Действующий закон не предусматривает для террористов права на УДО, именно поэтому они обречены на муки заточения до конца своих дней, заключил Нечаев. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935935762.html
https://ria.ru/20240326/terakt-1935925756.html
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россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), общество, госдума рф, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Общество, Госдума РФ, Крокус Сити Холл
Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни

Нечаев: террористы из "Крокус Сити Холла" нужны живыми, чтобы они дали показания

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев
Руководитель фракции Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале высказался против смертной казни, потому что она не предотвращает трагедии, также, по мнению Нечаева, террористы из "Крокуса" нужны живыми для расследования всей цепочки теракта.
"Почему нельзя возвращать смертную казнь. Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Убийцы из "Крокуса" нужны живыми. Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки", - написал Нечаев.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Вчера, 15:21
Многие преступники, зная о смертной казни, действуют более жестоко, не оставляя свидетелей, считает Нечаев. Он добавил, что в Китае, где действует смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит.
"При этом нужно помнить про цену судебной ошибки. Это жизнь невиновного человека. Возврат смертной казни создаёт риск таких ошибок в будущем. Мы это уже проходили: большевики начинали с "врагов революции", а закончили деятелями культуры, учёными и предпринимателями. Возвращаться к этому нельзя", - написал лидер партии.
Действующий закон не предусматривает для террористов права на УДО, именно поэтому они обречены на муки заточения до конца своих дней, заключил Нечаев.
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Террористы "делали ноги", намеревались уйти живыми, заявил Бортников
Вчера, 14:53
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")ОбществоГосдума РФКрокус Сити Холл
 
 
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