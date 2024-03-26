Лидер "Новых людей" высказался против смертной казни

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале высказался против смертной казни, потому что она не предотвращает трагедии, также, по мнению Нечаева, террористы из "Крокуса" нужны живыми для расследования всей цепочки теракта. "Почему нельзя возвращать смертную казнь. Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Убийцы из "Крокуса" нужны живыми. Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки", - написал Нечаев. Многие преступники, зная о смертной казни, действуют более жестоко, не оставляя свидетелей, считает Нечаев. Он добавил, что в Китае, где действует смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит. "При этом нужно помнить про цену судебной ошибки. Это жизнь невиновного человека. Возврат смертной казни создаёт риск таких ошибок в будущем. Мы это уже проходили: большевики начинали с "врагов революции", а закончили деятелями культуры, учёными и предпринимателями. Возвращаться к этому нельзя", - написал лидер партии. Действующий закон не предусматривает для террористов права на УДО, именно поэтому они обречены на муки заточения до конца своих дней, заключил Нечаев. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале высказался против смертной казни, потому что она не предотвращает трагедии, также, по мнению Нечаева, террористы из "Крокуса" нужны живыми для расследования всей цепочки теракта.
"Почему нельзя возвращать смертную казнь. Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Убийцы из "Крокуса" нужны живыми. Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки", - написал Нечаев.
Многие преступники, зная о смертной казни, действуют более жестоко, не оставляя свидетелей, считает Нечаев. Он добавил, что в Китае, где действует смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит.
"При этом нужно помнить про цену судебной ошибки. Это жизнь невиновного человека. Возврат смертной казни создаёт риск таких ошибок в будущем. Мы это уже проходили: большевики начинали с "врагов революции", а закончили деятелями культуры, учёными и предпринимателями. Возвращаться к этому нельзя", - написал лидер партии.
Действующий закон не предусматривает для террористов права на УДО, именно поэтому они обречены на муки заточения до конца своих дней, заключил Нечаев.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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