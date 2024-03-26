https://ria.ru/20240326/kazn-1935901434.html

Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни

Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024

Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни

Конституционный суд (КС) России воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:54

2024-03-26T13:54

2024-03-26T13:54

политика

россия

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС. "Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", – сказали в пресс-службе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в свою очередь заявлял, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.

https://ria.ru/20240326/kazn-1935829036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, конституционный суд рф