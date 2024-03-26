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Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024
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13:54 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/kazn-1935901434.html
Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни
Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни - РИА Новости, 26.03.2024
Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни
Конституционный суд (КС) России воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:54
2024-03-26T13:54
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС. "Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", – сказали в пресс-службе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в свою очередь заявлял, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.
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политика, россия, конституционный суд рф
Политика, Россия, Конституционный суд РФ
Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу смертной казни

Конституционный суд не комментирует возможность возвращения смертной казни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге
Заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС.
"Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", – сказали в пресс-службе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет.
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в свою очередь заявлял, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ
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