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В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь - РИА Новости, 26.03.2024
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13:17 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/kazn-1935886807.html
В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь
В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь - РИА Новости, 26.03.2024
В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь
В России действует мораторий на смертную казнь, но в комитете Госдумы по госстроительству готовы обсуждать законопроекты с различными предложениями по этой... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:17
2024-03-26T13:17
павел крашенинников
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России действует мораторий на смертную казнь, но в комитете Госдумы по госстроительству готовы обсуждать законопроекты с различными предложениями по этой норме, заявил глава комитета Павел Крашенинников, отметив при этом, что подобные решения нужно принимать на холодную голову. "У нас действует мораторий на смертную казнь, но мы готовы обсуждать законопроекты", - сообщил Крашенинников на пленарном заседании ГД. При этом, по его мнению, решение о смертной казни "нужно на холодную голову принимать".
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павел крашенинников, россия, госдума рф, общество
Павел Крашенинников, Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь

Крашенинников: решение о смертной казни нужно принимать на холодную голову

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России действует мораторий на смертную казнь, но в комитете Госдумы по госстроительству готовы обсуждать законопроекты с различными предложениями по этой норме, заявил глава комитета Павел Крашенинников, отметив при этом, что подобные решения нужно принимать на холодную голову.
"У нас действует мораторий на смертную казнь, но мы готовы обсуждать законопроекты", - сообщил Крашенинников на пленарном заседании ГД.
При этом, по его мнению, решение о смертной казни "нужно на холодную голову принимать".
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Павел КрашенинниковРоссияГосдума РФОбщество
 
 
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