https://ria.ru/20240326/kazn-1935886807.html

В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь

В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь - РИА Новости, 26.03.2024

В Госдуме готовы обсуждать проекты по мораторию на смертную казнь

В России действует мораторий на смертную казнь, но в комитете Госдумы по госстроительству готовы обсуждать законопроекты с различными предложениями по этой... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:17

2024-03-26T13:17

2024-03-26T13:17

павел крашенинников

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России действует мораторий на смертную казнь, но в комитете Госдумы по госстроительству готовы обсуждать законопроекты с различными предложениями по этой норме, заявил глава комитета Павел Крашенинников, отметив при этом, что подобные решения нужно принимать на холодную голову. "У нас действует мораторий на смертную казнь, но мы готовы обсуждать законопроекты", - сообщил Крашенинников на пленарном заседании ГД. При этом, по его мнению, решение о смертной казни "нужно на холодную голову принимать".

https://ria.ru/20240326/kazn-1935829036.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

павел крашенинников, россия, госдума рф, общество