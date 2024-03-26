https://ria.ru/20240326/kazn-1935829036.html

Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ

Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ - РИА Новости, 26.03.2024

Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ

Нельзя возвращать смертную казнь, а с террористами должны работать ученые, доктора наук, чтобы понять природу терроризма и использовать полученные данные для... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:39

2024-03-26T10:39

2024-03-26T13:09

россия

украина

ева меркачева

павел крашенинников

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нельзя возвращать смертную казнь, а с террористами должны работать ученые, доктора наук, чтобы понять природу терроризма и использовать полученные данные для профилактики терроризма на государственном уровне, заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. Ранее в Государственной Думе и Совете Федерации подняли вопрос об отмене моратория на смертную казнь за терроризм. "Нельзя возвращать (смертную казнь в РФ)… Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно законченных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм", - сказала Меркачева РИА Новости. Член СПЧ считает, что смертная казнь не является эффективной и не предотвратит преступлений. Она отметила, что один из профессоров рассказывал ей, что поставил перед собой задачу "полностью перевербовать на светлую сторону" террористов. "Ему это удалось… Это все возможно, и это потом можно будет использовать на государственном уровне для профилактики терроризма", - добавила член СПЧ. Ранее глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении, в комитете будут обсуждать "иные истории". Депутат отметил, что главное, чтобы подобное больше не повторялось. При этом он добавил, что в комитете "против (смертной казни) как были, так и остались". По словам Крашенинникова, важны причины того, что произошло. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/kazn-1935621296.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935342526.html

https://ria.ru/20231113/kazn-1909191992.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, ева меркачева, павел крашенинников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество