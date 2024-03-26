https://ria.ru/20240326/kazn-1935829036.html
Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ
Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ - РИА Новости, 26.03.2024
Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ
Нельзя возвращать смертную казнь, а с террористами должны работать ученые, доктора наук, чтобы понять природу терроризма и использовать полученные данные для... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:39
2024-03-26T10:39
2024-03-26T13:09
россия
украина
ева меркачева
павел крашенинников
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нельзя возвращать смертную казнь, а с террористами должны работать ученые, доктора наук, чтобы понять природу терроризма и использовать полученные данные для профилактики терроризма на государственном уровне, заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. Ранее в Государственной Думе и Совете Федерации подняли вопрос об отмене моратория на смертную казнь за терроризм. "Нельзя возвращать (смертную казнь в РФ)… Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно законченных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм", - сказала Меркачева РИА Новости. Член СПЧ считает, что смертная казнь не является эффективной и не предотвратит преступлений. Она отметила, что один из профессоров рассказывал ей, что поставил перед собой задачу "полностью перевербовать на светлую сторону" террористов. "Ему это удалось… Это все возможно, и это потом можно будет использовать на государственном уровне для профилактики терроризма", - добавила член СПЧ. Ранее глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении, в комитете будут обсуждать "иные истории". Депутат отметил, что главное, чтобы подобное больше не повторялось. При этом он добавил, что в комитете "против (смертной казни) как были, так и остались". По словам Крашенинникова, важны причины того, что произошло. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/kazn-1935621296.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935342526.html
https://ria.ru/20231113/kazn-1909191992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ева меркачева, павел крашенинников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Украина, Ева Меркачева, Павел Крашенинников, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Смертную казнь возвращать нельзя, заявила член СПЧ
Член СПЧ: с террористами должны работать ученые, чтобы изучить проблему
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нельзя возвращать смертную казнь, а с террористами должны работать ученые, доктора наук, чтобы понять природу терроризма и использовать полученные данные для профилактики терроризма на государственном уровне, заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
Ранее в Государственной Думе и Совете Федерации подняли вопрос об отмене моратория на смертную казнь за терроризм.
"Нельзя возвращать (смертную казнь в РФ)… Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно законченных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм", - сказала Меркачева РИА Новости.
Член СПЧ считает, что смертная казнь не является эффективной и не предотвратит преступлений. Она отметила, что один из профессоров рассказывал ей, что поставил перед собой задачу "полностью перевербовать на светлую сторону" террористов.
"Ему это удалось… Это все возможно, и это потом можно будет использовать на государственном уровне для профилактики терроризма", - добавила член СПЧ.
Ранее глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников
заявил, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении, в комитете будут обсуждать "иные истории". Депутат отметил, что главное, чтобы подобное больше не повторялось. При этом он добавил, что в комитете "против (смертной казни) как были, так и остались". По словам Крашенинникова, важны причины того, что произошло.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.