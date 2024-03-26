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Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса - РИА Новости, 26.03.2024
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18:15 26.03.2024 (обновлено: 19:45 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kartina-1935997889.html
Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса
Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса - РИА Новости, 26.03.2024
Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса
Художник Алексей Крюков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину "В минуты тишины", посвященную детям Донбасса. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:15
2024-03-26T19:45
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
луганск
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину "В минуты тишины", посвященную детям Донбасса. Глава государства во вторник вручает премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год. Крюков стал лауреатом премии для молодых деятелей культуры за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. После вручения он рассказал, что писал портреты жителей Донбасса, отдельный цикл работ посвящен детям Донбасса. "У меня есть картина "В минуты тишины". Сюжет такой: я увидел в Луганске в 2016 году, заезжал туда как волонтер и художник, на асфальте изрешеченном детские рисунки. И меня это настолько поразило, вдохновило", - рассказал он. Крюков добавил, что написал картину, на которой девочка рисует на асфальте мир, родителей, которых уже, возможно, нет в живых. Он добавил, что для него рисующая девочка стала символом надежды и света. "Возвращаясь к этой картине, где девочка рисует мелками, Владимир Владимирович, я хочу ее вам подарить. В знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня", - сказал Крюков.Он также поблагодарил членов совета по культуре и президента за присуждение награды. "Для меня это великая честь. Конечно, очень важное событие в вехе моей биографической истории, и отрадно понимать, что то, что я делаю, мои идеи, мое творчество, оно нужно государству и обществу", - отметил Крюков на церемонии.
https://ria.ru/20240326/film-1935797871.html
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донбасс, россия, луганск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Луганск, Владимир Путин
Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса

Художник Алексей Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХудожник Алексей Крюков, удостоенный премии за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы
Художник Алексей Крюков, удостоенный премии за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Художник Алексей Крюков, удостоенный премии за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину "В минуты тишины", посвященную детям Донбасса.
Глава государства во вторник вручает премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год.
Картина "В минуты тишины" Алексея Крюкова
Картина В минуты тишины Алексея Крюкова
Картина "В минуты тишины" Алексея Крюкова
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк26 марта 2024. Президент РФ Владимир Путин и художник Алексей Крюков (справа), удостоенный премии за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы, на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин и художник Алексей Крюков
26 марта 2024. Президент РФ Владимир Путин и художник Алексей Крюков (справа), удостоенный премии за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы, на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 2
Картина "В минуты тишины" Алексея Крюкова
1 из 2
26 марта 2024. Президент РФ Владимир Путин и художник Алексей Крюков (справа), удостоенный премии за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы, на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 2
Крюков стал лауреатом премии для молодых деятелей культуры за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. После вручения он рассказал, что писал портреты жителей Донбасса, отдельный цикл работ посвящен детям Донбасса.
«
"У меня есть картина "В минуты тишины". Сюжет такой: я увидел в Луганске в 2016 году, заезжал туда как волонтер и художник, на асфальте изрешеченном детские рисунки. И меня это настолько поразило, вдохновило", - рассказал он.
Крюков добавил, что написал картину, на которой девочка рисует на асфальте мир, родителей, которых уже, возможно, нет в живых. Он добавил, что для него рисующая девочка стала символом надежды и света.
«
"Возвращаясь к этой картине, где девочка рисует мелками, Владимир Владимирович, я хочу ее вам подарить. В знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня", - сказал Крюков.
Он также поблагодарил членов совета по культуре и президента за присуждение награды. "Для меня это великая честь. Конечно, очень важное событие в вехе моей биографической истории, и отрадно понимать, что то, что я делаю, мои идеи, мое творчество, оно нужно государству и обществу", - отметил Крюков на церемонии.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияЛуганскВладимир Путин
 
 
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