https://ria.ru/20240326/kartina-1935997889.html

Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса

Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса - РИА Новости, 26.03.2024

Художник Крюков подарил Путину картину, посвященную детям из Донбасса

Художник Алексей Крюков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину "В минуты тишины", посвященную детям Донбасса. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:15

2024-03-26T18:15

2024-03-26T19:45

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину "В минуты тишины", посвященную детям Донбасса. Глава государства во вторник вручает премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год. Крюков стал лауреатом премии для молодых деятелей культуры за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. После вручения он рассказал, что писал портреты жителей Донбасса, отдельный цикл работ посвящен детям Донбасса. "У меня есть картина "В минуты тишины". Сюжет такой: я увидел в Луганске в 2016 году, заезжал туда как волонтер и художник, на асфальте изрешеченном детские рисунки. И меня это настолько поразило, вдохновило", - рассказал он. Крюков добавил, что написал картину, на которой девочка рисует на асфальте мир, родителей, которых уже, возможно, нет в живых. Он добавил, что для него рисующая девочка стала символом надежды и света. "Возвращаясь к этой картине, где девочка рисует мелками, Владимир Владимирович, я хочу ее вам подарить. В знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня", - сказал Крюков.Он также поблагодарил членов совета по культуре и президента за присуждение награды. "Для меня это великая честь. Конечно, очень важное событие в вехе моей биографической истории, и отрадно понимать, что то, что я делаю, мои идеи, мое творчество, оно нужно государству и обществу", - отметил Крюков на церемонии.

https://ria.ru/20240326/film-1935797871.html

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донбасс, россия, луганск, владимир путин