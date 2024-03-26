https://ria.ru/20240326/kapitan-1936047239.html

СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем

СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем - РИА Новости, 26.03.2024

СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем

Капитан судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, предположительно, приехал с Украины, сообщается в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:54

2024-03-26T21:54

2024-03-26T22:16

в мире

мэриленд

балтимор

сша

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Капитан судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, предположительно, приехал с Украины, сообщается в Telegram-канале издания "Страна"."Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, предположительно, гражданин Украины", — говорится в публикации.При этом управляющая компания судна Synergy Marine Group сообщила, что все 22 члена экипажа были из Индии.Во вторник утром автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском городе Балтиморе обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда назвали это несчастным случаем и заявили, что речи о теракте не идет.Судьба шестерых человек остается неизвестной, их продолжают искать.

https://ria.ru/20240326/most-1935842533.html

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Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T21:54 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мэриленд, балтимор, сша, обрушение моста в балтиморе