https://ria.ru/20240326/kapitan-1936047239.html
СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем
СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем - РИА Новости, 26.03.2024
СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем
Капитан судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, предположительно, приехал с Украины, сообщается в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:54
2024-03-26T21:54
2024-03-26T22:16
в мире
мэриленд
балтимор
сша
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Капитан судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, предположительно, приехал с Украины, сообщается в Telegram-канале издания "Страна"."Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, предположительно, гражданин Украины", — говорится в публикации.При этом управляющая компания судна Synergy Marine Group сообщила, что все 22 члена экипажа были из Индии.Во вторник утром автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском городе Балтиморе обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда назвали это несчастным случаем и заявили, что речи о теракте не идет.Судьба шестерых человек остается неизвестной, их продолжают искать.
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Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
2024-03-26T21:54
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в мире, мэриленд, балтимор, сша, обрушение моста в балтиморе
В мире, Мэриленд, Балтимор, США, Обрушение моста в Балтиморе
СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем
"Страна": капитан врезавшегося в мост в США судна, предположительно, украинец