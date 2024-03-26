https://ria.ru/20240326/italiya-1935905352.html

В Италии заявили о росте числа семей, живущих в абсолютной бедности

В Италии заявили о росте числа семей, живущих в абсолютной бедности - РИА Новости, 26.03.2024

В Италии заявили о росте числа семей, живущих в абсолютной бедности

Количество итальянских семей, проживающих в "абсолютной бедности" в прошлом году, составило 2,2 миллиона, или 8,5% от их общего числа, сообщил в среду... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:01

2024-03-26T14:01

2024-03-26T14:08

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istat

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РИМ, 25 мар – РИА Новости. Количество итальянских семей, проживающих в "абсолютной бедности" в прошлом году, составило 2,2 миллиона, или 8,5% от их общего числа, сообщил в среду Национальный институт статистики (Istat). По итогам 2022 года их насчитывалось 2,18 миллиона, или 8,3%. Согласно ежегодному докладу главного статистического ведомства Италии, всего к этой категории граждан в Италии относятся 5,7 миллиона человек, или 9,8% населения. Несмотря на минимальный рост с минувшего года, этот показатель снова побил абсолютный рекорд за почти 20 последних лет. "По предварительным оценкам, в 2023 году семьи, находящиеся в абсолютной бедности, составят 8,5% от общего числа семей (в 2022 году их было 8,3%), что соответствует примерно 5,7 миллиона ​​человек (9,8%; доля практически стабильна по сравнению с 9,7% в 2022 году)", - говорится в пояснительной записке к исследованию Istat. Официальная статистика в Италии различает "абсолютную" и "относительную" бедность. При этом под "абсолютной бедностью" эксперты подразумевают ситуацию, при которой люди не могут себе позволить приобретение основных товаров и услуг, "необходимых для достижения минимально приемлемого уровня жизни". Согласно этим же подсчетом, ежемесячные расходы средней семьи в Италии за годы выросли на 3,9%, до 2728 евро. В реальном исчислении они упали на 1,8% из-за инфляции, которая выросла на 5,9% в годовом исчислении по индексу потребительских цен. Статистика также учитывает динамику изменения семейных расходов с 2014 года, они составляли 2519 евро в месяц в среднем по стране, и различия с доходами между регионами Италии. Так, в центральных областях страны на содержание семьи уйдет 2953 евро, а в южных – 2234 евро.

https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827989014.html

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италия, istat, в мире