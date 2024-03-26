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Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования - РИА Новости, 26.03.2024
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Наука
 
19:23 26.03.2024 (обновлено: 19:30 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/issledovanie-1936014637.html
Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования
Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования, предусмотрев выделение дополнительных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:23
2024-03-26T19:30
наука
владимир путин
наука
россия
москва
санкт-петербург
валерий гергиев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования, предусмотрев выделение дополнительных средств уже с 2024 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации:.. рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотрев выделение (начиная с 2024 года) дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на эти цели", - сказано в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20240228/putin-1930048022.html
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владимир путин, наука, россия, москва, санкт-петербург, валерий гергиев
Наука, Владимир Путин, Наука, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Валерий Гергиев
Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения затрат на исследования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования, предусмотрев выделение дополнительных средств уже с 2024 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации при участии Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации:.. рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотрев выделение (начиная с 2024 года) дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на эти цели", - сказано в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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