https://ria.ru/20240326/issledovanie-1936014637.html

Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования

Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования, предусмотрев выделение дополнительных... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:23

2024-03-26T19:23

2024-03-26T19:30

наука

владимир путин

наука

россия

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валерий гергиев

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования, предусмотрев выделение дополнительных средств уже с 2024 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации:.. рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотрев выделение (начиная с 2024 года) дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на эти цели", - сказано в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20240228/putin-1930048022.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, наука, россия, москва, санкт-петербург, валерий гергиев