https://ria.ru/20240326/ispaniya-1935937034.html

Испания не планирует отправлять войска на Украину

Испания не планирует отправлять войска на Украину - РИА Новости, 26.03.2024

Испания не планирует отправлять войска на Украину

Правительство Испании не собирается отправлять войска на Украину, которая, в свою очередь, и не просит об этом, заявил во вторник министр иностранных дел... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:24

2024-03-26T15:24

2024-03-26T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

хосе мануэль альбарес

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МАДРИД, 26 мар - РИА Новости. Правительство Испании не собирается отправлять войска на Украину, которая, в свою очередь, и не просит об этом, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Испания не планирует отправлять войска в Украину, да и ни одна страна не планирует этого делать.. И Украина тоже не просит о войсках. Она просят о другом", - сказал глава МИД в интервью на радиостанции Cadena Ser, отметив, что, "ни ЕС, ни НАТО, ни Испания не готовятся ни к какой войне". Ранее сообщалось, что министерство обороны Испании отправило в общей сложности 61 поставку военных материалов на Украину с марта 2022 года. В число отправленных материалов входят приборы ночного видения, военная защитная одежда, радиосвязь, беспилотные летательные аппараты, системы дистанционного управления оружием, системы наведения боеприпасов, гаубицы, пулеметы, противотанковые мины, легкое оружие и артиллерийские боеприпасы, минометные снаряды, ракеты Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, десять боевых танков Leopard 2 и восемь патрульных катеров. Помимо этого, отмечается, что правительство Испании дало разрешение частными компаниями на отправку еще 90 поставок оружия на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, испания, хосе мануэль альбарес