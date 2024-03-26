https://ria.ru/20240326/interesy-1935920192.html

Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов

Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов - РИА Новости, 26.03.2024

Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов

Россия борется за защиту своих интересов, но ее противники вынудили защищать их вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:38

2024-03-26T14:38

2024-03-26T14:57

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия борется за защиту своих интересов, но ее противники вынудили защищать их вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна, как известно, борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники, вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем", - сказал президент Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240326/nakazanie-1935906149.html

россия

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россия, владимир путин