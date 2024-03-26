https://ria.ru/20240326/interesy-1935920192.html
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов - РИА Новости, 26.03.2024
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов
Россия борется за защиту своих интересов, но ее противники вынудили защищать их вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:38
2024-03-26T14:38
2024-03-26T14:57
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия борется за защиту своих интересов, но ее противники вынудили защищать их вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна, как известно, борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники, вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем", - сказал президент Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240326/nakazanie-1935906149.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов
Путин: РФ защищает свои интересы, но враги вынудили делать это вооруженным путем