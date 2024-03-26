Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 26.03.2024 (обновлено: 14:57 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/interesy-1935920192.html
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов - РИА Новости, 26.03.2024
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов
Россия борется за защиту своих интересов, но ее противники вынудили защищать их вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:38
2024-03-26T14:57
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия борется за защиту своих интересов, но ее противники вынудили защищать их вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна, как известно, борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники, вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем", - сказал президент Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240326/nakazanie-1935906149.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как России приходится бороться за защиту своих интересов

Путин: РФ защищает свои интересы, но враги вынудили делать это вооруженным путем

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия борется за защиту своих интересов, но ее противники вынудили защищать их вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Наша страна, как известно, борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники, вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем", - сказал президент Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание
Вчера, 14:02
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала