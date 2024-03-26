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Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь - РИА Новости, 26.03.2024
Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.
2024-03-26T16:00
2024-03-26T16:00
2024-03-26T16:00
истории.doc
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балалайка
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Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.
audio/mpeg
Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Российским национальным музеем музыки.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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РИА Новости
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подкаст, музыка, балалайка, аудио
Истории.doc, Подкаст, Музыка, балалайка
Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.