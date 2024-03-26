https://ria.ru/20240326/instrumenty-1935946902.html

Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь

Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь - РИА Новости, 26.03.2024

Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь

Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.

2024-03-26T16:00

2024-03-26T16:00

2024-03-26T16:00

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музыка

балалайка

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Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами. audio/mpeg

Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами. audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Российским национальным музеем музыки.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, музыка, балалайка, аудио